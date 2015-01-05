Euro'nun üzerindeki Yunanistan baskısı



Komisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, komisyonun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici’nin konu ile ilgili açıklamalarına ilave olarak herhangi bir ifadede bulunulmayacağı bildirildi. Şu anda önemli olanın Yunan halkının 25 Ocak’ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde vereceği karar olduğu da sözcülük açıklamasında belirtilirken, yürürlükte olan antlaşmalar gereği Yunanistan’ın Euro bölgesine üyeliğinin tartışmaya kapalı olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ekonomi ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici daha önce yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nde yeniden gelişebilmesi için, Yunan halkı ve siyasi önderlerinin bunu desteklemeleri gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan Euro'nun değer kaybı da devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın para musluklarını açması ve Yunanistan’ın içinde bulunduğu istikrarsız durumdan dolayı Euro son dokuz yılın en düşük değerine ulaştı. Avrupa’nın ortak para birimi Euro, haftanın ilk iş gününde 1 Dolar 18 Cent’ten satıldı. Bu, 2006 yılının Mart ayından bu yana Euro’nun en düşük seviyesi.

'Rota değişikliği yok‘

Bu arada Almanya Hükümeti Yunanistan politikasında rota değişikliğine gidildiği ile ilgili haberleri yalanladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin en başından beri, Yunanistan da dahil olmak üzere tüm üyeleri ile birlikte Euro bölgesinin istikrarını güçlendirmeye ve sağlamlaştırmaya yönelik bir siyaset izlediğini dile getirdi.

Haftalık haber dergisi Der Spiegel, Almanya Hükümeti’nin artık Yunanistan’ın Euro bölgesinden olası bir ayrılığını, 'üstünden gelinebilir‘ bir olay olarak gördüğünü iddia etmiş, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Demokratların Parlamento Grup Başkan Yardımcısı Michael Fuchs da, Yunanistan’ın tasarruf politikası ile reformları devam ettirmemesi durumunda Euro bölgesinden çıkmak zorunda olduğunu dile getirmişti.

25 Ocak’ta Yunanistan’da yapılacak olan parlamento seçimlerinde iktidara gelmesi gündemde olan sosyalist Syriza partisinin Lideri Aleksis Tsipras, tasarruf politikasının sona erdirilmesi ve borçların silinmesinden yana bir tavır sergiliyor. Almanya Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert ise Yunan ekonomisinin son yıllardaki ortak çalışmalar sayesinde ilerleme kaydettiğini ve Yunanistan’ın bir parlamento seçimi ile sona eremeyecek antlaşmalara imza koyarak kendini sorumluluk altına aldığını ifade etti.