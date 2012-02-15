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Ekonomi

Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,3 küçüldü

Borç kriziyle sarsılan Euro Bölgesi'nde ekonomi, iki buçuk yıldan bu yana ilk kez 2011 yılının son çeyreğinde küçüldü.

15 Şubat 2012 18:44

 

 
T24 - Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında küçüldü. AB İstatistik Kurumu’nun verdiği bilgilere göre, Euro Bölgesi’nde geçen yıl büyüme oranı ise sadece yüzde 1,5 oldu.
 
Borç kriziyle sarsılan Euro Bölgesi'nde ekonomi, iki buçuk yıldan bu yana ilk kez 2011 yılının son çeyreğinde küçüldü. Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası 2001 yılının ekim-aralık ayları arasında bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 oranında küçüldü. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın verdiği bilgilere göre, diğer ekonomiler resesyona girerken, AB'nin güçlü ekonomisi Almanya da ekonomik açıdan zayıfladı. Aynı dönem içerisinde Alman ekonomisi yüzde 0,2 oranında küçülürken, Euro Bölgesi ekonomileri içinde yalnızca Fransız ekonomisi yüzde 0,2'lik bir büyüme kaydetti.
 
Uzmanlar, Fransa'nın olası bir durgunluğu engelleyebileceğini ifade ederken, İtalya'nın ise çoktan durgunluğa sürüklenmiş olduğunu belirtiyor. Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya, 2011 yılının son çeyreğinde yüzde 0,7 oranında küçüldü.
 

Yunan ekonomisi yüzde 7 küçüldü

 
Euro Bölgesi'nin sorunlu ekonomileri Portekiz, İspanya ve Yunanistan ise büyüme rakamları açısından karamsar bir tablo ortaya koymaya devam ediyor. Eurostat'ın verilerine göre, geçen yılın son çeyreğinde Portekiz'in Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası yüzde 1,3, İspanya'nınki ise yüzde 0,3 dolayında küçüldü. Şu günlerde 130 milyar euroluk ikinci yardım paketini bekleyen Yunanistan'da ise ekonomi geçen yıl toplamda yüzde 7 dolayında küçüldü.(Deutsche Welle)
 
 
 

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