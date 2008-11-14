Avrupa ekonomisi durdu

İtalya durgunluğa girdi, Fransa az farkla büyüdü

Hollanda ekonomisi durgunluk sınırında

Küresel kriz Avrupa ekonomisini durgunluğa soktu. Avrupa Birliği’nde ortak para birimi Euro’yu kullanan 15 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentiler doğrultusunda yüzde 0.2 daraldı. İkinci çeyrekteki yüzde 0.2’lik küçülme sonrasında Euro Bölgesi 10 yıllık tarihinde ilk kez durgunluğa girdi.Resmi istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre ikinci çeyrekte sıfır büyüme gerçekleştiren 27 üyeli AB ekonomisi de üçüncü çeyrekte binde 2 küçüldü.Eurostat, ilk çeyrekteki güçlü ekonomik performans nedeniyle üçüncü çeyrek sonunda yıllık büyüme oranının Euro Bölgesi'nde binde 7 ve AB'de binde 8 olduğunu duyurdu.Tüm AB üyelerinin üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanmasa da Eurostat'ın elindeki verilere göre küçülen ekonomiler arasında yüzde 1'le Estonya, binde 5'le Almanya ve İngiltere, binde 2'yle İspanya ve binde 1'le Macaristan yer aldı. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya, ikinci çeyrekte de binde 4 küçülmüştü.ABD’den başlayan krizin Avrupa ekonomilerine etkisi büyük oldu. Ülkelerdeki son durum şöyle:Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 daralınca beş yıl sonra yeniden durgunluğa girdi. Ekonomi, ikinci çeyrekte de yüzde 0.4 oranında küçülmüştü.Almanya’nın ardından İtalya da resmen durgunluğa girdi. Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisine sahip olan İtalya üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 daraldı. İtalyan ekonomisi ikinci çeyrekte de yüzde 0.4 oranında küçülmüştü.Fransa durgunluktan kıl payı kurtuldu. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde, Fransız ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.14 büyüyerek durgunlukta kurtulduğunu kaydetti. Bir Fransız radyosuna açıklama yapan Lagarde, ekonominin sürpriz biçimde büyümesinde tüketim ve yatırımların etkili olduğunu belirtti. Fransa ikinci çeyrekte yüzde 0.3 daralmıştı.İspanya da durgunluktan kurtulan ülkeler arasında. İkinci çeyrekte yüzde 0.1 büyüyen İspanya ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 küçüldü.Hollanda ekonomisi ikinci ve üçüncü çeyrekte yerinde saydı ve büyüme sıfır olarak gerçekleşti.Ekonomide, bir ülkenin arka arkaya iki çeyrekte küçülmesi, durgunluk anlamına geliyor.Euro Bölgesi’nden büyüme konusunda kötü sinyaller gelirken enflasyon düşüşe geçti. Euro Bölgesi’nde Ekim ayında yüzde 3.6’dan yüzde 3.2’ye indi.Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyondaki düşüşü ve ekonomik daralmayı dikkate alarak 4 Aralık’taki toplantısında faiz indirimi politikasını sürdürmesi bekleniyor. Ekonomistler, yüzde 3.25 düzeyindeki gösterge faizin gelecek yıl yüzde 1.5’e kadar düşürüleceğini öngörüyor.