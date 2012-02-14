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Dünya

Atina'da 'kemer sıkma' eyleminde 50 milyon Euro'luk hasar

Atina'da hükümetin yeni tasarruf önlemlerinin protesto edildiği gösterilerde, 93 bina ciddi şekilde hasar gördü. İş yerlerinin zararının yaklaşık 50 milyon Euro olduğu bildirildi.

14 Şubat 2012 16:38

 

T24 - Yunanistan'da parlamentoda geçen gece yapılan oylama sırasında yeni tasarruf önlemlerini protesto eden göstericilerin yakıp yıktığı Atina'da, hasarın milyonlarca Euro olduğu bildirildi. Yetkililer, 9'u tarihi ve mimari açıdan değere sahip toplam 93 binanın ciddi, 150 kadar binanın hafif hasar gördüğünü bildirirken, cadde ve kaldırımlardan 40 ton taş ve mermer parçasının toplandığı öğrenildi.

Atina Sanayi ve Ticaret Odası ise 170 kadar dükkanın zarar gördüğünü, zararın maliyetinin yaklaşık 50 milyon Euro olduğunu belirterek, çoğu dükkanın bir daha açılmayacağını kaydetti.

 

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Ciddi hasarlı binalar arasında neoklasik özellikteki tarihi Attikon ve Apollon sinemaları da bulunuyor. Atinalılar ise büyük kısmı yanan tarihi Attikon sineması önünde mum yakarak olaylara tepkisini gösterdi.

 

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