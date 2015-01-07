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Ekonomi

Euro Bölgesi deflasyona girdi

Petrolün varil fiyatındaki düşüş ve zayıf ekonomik aktivite deflasyonun başlıca nedeni olarak görülüyor

07 Ocak 2015 17:12

19 ülkeli Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,2 ucuzladı; yani Euro Bölgesi'nde deflasyon başladı. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi 2010 Avrupa borç krizinden bu yana ilk kez deflasyona girdi.

BBC Türkçe'deki habere göre, 2010 yılında Yunanistan krizinin yayılmasıyla İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Euro Bölgesi ülkeleri de krize girmiş ve Euro Bölgesi 5 ay boyunca eksi enflasyonda kalmıştı.

Özellikle geçen yılın Mayıs ayından bu yana 115 dolar seviyesinden 50 dolara kadar düşen petrolün varil fiyatı ve zayıf ekonomik aktivite deflasyonun başlıca nedeni olarak görülüyor.

Enflasyonun tersi olan deflasyon, ekonomistler tarafından olumsuz bir durum olarak kabul ediliyor. Gerekçe ise deflasyonla birlikte büyümenin de darbe alması ve şirketlerin yaptığı satışlarla üretim maliyetlerini karşılayamaz hale gelme riski. Uzun süreli deflasyonun ekonomik büyümeyi de eksi bölgeye çekebileceği ve durgunluk başlatabileceği uyarıları yapılıyor.

 

Draghi ne yapacak?

 

Euro Bölgesi'nde deflasyonun başlamasıyla birlikte yatırımcılar ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bir sonraki adımına odaklandı.

ECB Başkanı Mario Draghi, geçtiğimiz hafta "Fiyat istikrarını sağlama görevimizi başaramama riskimiz, altı ay öncesine göre daha fazla" demişti.

Bankanın Euro Bölgesi ülkelerinin tahvillerini satın almaya başlayarak piyasadaki Euro likiditesini artırmaya başlaması ve ekonomik aktivite canlanandıracak bir enflasyon yaratması bekleniyor.

ECB'nin Euro likiditesini artıracağı beklentisiyle Euro/Dolar paritesi ise gerilemeye devam ediyor. 1,20 seviyesinin altına inen paritede Societe Generale gibi kurumlar 1,10'lu seviyelerin çok da uzak olmadığını düşünüyor.

ECB'nin yıllık enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde.

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