EURO 2020 | Turnuvanın üçüncü gününde neler oldu?

İngiltere, turnuvaya kazanarak başladı

EURO 2020 D Grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı tek golle mağlup ederek şampiyonaya 3 puanla başladı.

EURO 2020'nin güçlü takımlarından İngiltere ve Hırvatistan D Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede gelen tek gol İngiltere'yi galibiyete taşıdı. Gareth Southgate'in ekibine 3 puanı getiren isim 57' Raheem Sterling oldu.

Grubun diğer maçında İskoçya ile Çekya yarın karşı karşıya gelecek. İngiltere, D Grubu'ndaki ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü 22:00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün saat 19:00'da Çekya ile mücadele edecek.

"İngiltere'de 82. dakikada Kane'in yerine oyuna dahil olan Jude Bellingham (17 yıl, 349 gün), Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu."

Avusturya'dan tarihi başlangıç

EURO 2020'ye ilk kez katılan Kuzey Makedonya, Goran Pandev'in gol attığı maçta Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk galibiyetini aldı. Avusturya şampiyonaya üç puanla başlarken bir de ilke imza attı. Kuzey Makedonya'ya iki gol kaydeden Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez bir maçta birden fazla gol attı. Avusturya, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 C Grubu ilk maçından Avusturya ile Kuzey Makedonya karşılaştı. Kuzey Makedonya tarihte ilk Avrupa Şampiyonası maçına çıktı.

Maçta gol perdesini Avusturya açtı. 18. dakikada Stefan Lainer'in golüyle kırmızı beyazlılar 1-0 öne geçti ancak bu golün sevinci uzun sürmedi.

28. dakikada Avusturya savunmasıyla kalecisi arasındaki anlaşmazlığın ardından Goran Pandev topu filelerle buluşturdu. Kuzey Makedonya'nın futbol efsanesi Goran Pandev, ülkesinin şampiyona tarihindeki ilk golünü kaydeden isim oldu.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle biterken maçın son bölümünde Avusturya ikinci golü buldu. David Alaba'nın asistinde 78. dakikada Michael Gregoritsch topu filelere gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

89. dakikada ise Kuzey Makedonya savunmasında yapılan hatayı affetmeyen Marko Arnautovic, kaleciyi de geçerek topu filelere gönderdi ve skoru tayin etti.

Gol düellosunda kazanan Hollanda oldu

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Hollanda ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'daki mücadelenin ilk bölümü yüksek tempoya sahne oldu. Portakallar 10 dakikada rakip kaleye 7 şut gönderirken kaleci Georgiy Bushchan gole izin vermedi.

Frank De Boer'un öğrencileri ikinci yarıda 6 dakikada bulduğu iki golle kilidi açtı. 52' Georginio Wijnaldum ve 58' Wout Weghorst'un golleri Hollanda'ya 2 farklı üstünlüğü getirdi. Paris Saint-Germain'in yeni transferi Wijnaldum, Hollanda formasıyla çıktığı son 26 maçta 15 gol kaydetti.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Andriy Yarmolenko'nun ceza sahası dışından attığı güzel gol skoru 2-1'e getirdi. 4 dakikada sonra bu kez sahneye çıkan Roman Yaremchuk maça eşitliği getirdi. Ancak gecenin başarılı isimlerinden Denzel Dumfries 85'te kaydettiği golle Hollanda'yı büyük sevince boğdu.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Hollanda, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı: 3-2.

Grubun diğer maçında Avusturya, Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etmişti. 17 Haziran Perşembe günü Ukrayna - Kuzey Makedonya ve Hollanda - Avusturya maçları oynanacak.

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