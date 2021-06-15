EURO 2020 | Turnuvanın dördüncü gününde neler oldu?

Patrick Schick, İskoçya'yı üzdü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında Çekya, İskoçya'yı Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

İskoçya ile Çekya, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi.

mücadeleyi Çekya 42 ve 52. dakikalarda Patrik Schick'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Çekya, ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan'la oynayacak.

Sahadan puansız ayrılan İskoçya ise aynı gün saat 22'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.

Slovakya, galibiyetle başladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda Slovakya, Polonya'yı 2-1 yendi.

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan E Grubu ilk maçında, Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Hamsik'in kaptanlığını yaptığı Slovakya, 18. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Mak, kendisini savunan iki Polonyalı oyuncudan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Mak'ın sol çaprazdan çektiği şut, defansın temasıyla önce direğe, ardından da kaleci Szczesny'nin sırtına çarparak ağlara gitti.

Szczesny, şampiyona tarihinde kendi kalesine gol atan ilk file bekçisi oldu.

Polonya, ikinci yarının 30. saniyesinde skoru eşitledi. Ceza sahasındaki pas alışverişi sonucu soldan son çizgiye kadar inen Rybus, topu penaltı noktasına doğru çıkardı. Linetty, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Polonyalı orta saha oyuncusu Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

69. dakikada Hamsik'in kullandığı köşe vuruşunda gelen topu penaltı noktasının yakınında kontrol eden Skriniar, sert bir vuruşla Slovakya'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

10 kişi kalan Polonya, son dakikalardaki baskılı oyununa rağmen golü bulamadı ve Slovakya maçı 2-1 kazandı.

Slovakya, 18 Haziran günü ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak.

Polonya ise 19 Haziran'da İspanya'nın rakibi olacak.

İspanya-İsveç maçında gol sesi çıkmadı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geldi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti.

İsveç savunması, topa yüzde 86 oranında sahip olan ve 5'i isabetli 17 şut atan İspanya'ya gol izni vermedi. Mücadele başladığı gibi sona erdi.

Mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle noktalandı.

İsveç, gruptaki ikinci maçında 18 Haziran günü Slovakya ile karşılaşacak.

İspanya ise, 19 Haziran'da Polonya'nın karşısına çıkacak.

E Grubu'ndaki ilk karşılaşmaların ardından Slovakya, liderliğe yerleşti.

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