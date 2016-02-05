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Politika

Etyen Mahçupyan kovuldu mu?

Yiğit Bulut’u eleştiren bu yazısının ardından Mahçupyan’ın başka bir yazısı yayımlanmadı

05 Şubat 2016 00:04

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanlığını da bir süre üstlenen Akşam yazarı Etyen Mahçupyan'ın gazeteden kovulduğu iddia edildi. Oda TV'nin iddiasına göre Mahçupyan'ın "Önce gazeteyle konuşun sonra benimle konuşursunuz" dedi

Oda TV'nin yayımladığı haberin tam metni şöyle:

Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği gündeme geldi. Odatv, Etyen Mahçupyan ve Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu’na ulaşarak ayrıntıları sordu. Mahçupyan “Önce gazeteyle konuşun, daha sonra benimle konuşursunuz” derken, Kelkitlioğlu’na ise ulaşmaya çalıştığımızda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ekvador’da olduğunu belirtti. Akşam yazarı Gülay Göktürk de bir süre önce gazeteden kovulmuştu. 

Akşam gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan’ın “Burgaz’ın sakinleri” başlıklı son yazısı 28 Ocak 2016 günü yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı ve Star gazetesi yazarı Yiğit Bulut’u eleştiren bu yazısının ardından Mahçupyan’ın başka bir yazısı yayımlanmadı. Öte yandan sosyal medyada Etyen Mahçupyan’ın “serbestiyet” adlı sitede yazılarına devam edeceği öne sürüldü. 

Mahçupyan ilgili sitede bugün yayımlanan “Bir zamanlar iki seçim arasında” başlıklı yazısında “AKP’nin siyasetten anlayan insanlarını öne çıkarmaya ihtiyacı var. Liderin fikrini tekrarlamaktan öte herhangi bir yaratıcılığa sahip olmayan ve temelde siyasetten anlamayan zevat kavga zamanında bir miktar işe yarayabilir” mesajını verdi.

Mahçupyan’ın yazılarına son verildiği tartışmasına ilişkin Odatv, Etyen Mahçupyan’a ulaştı. Mahçupyan ise konuya ilişkin açıklama yapmayarak “Önce gazeteyle konuşun daha sonra benimle konuşursunuz” demekle yetindi.

Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu ise Odatv’nin sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ekvador’da olduğunu belirterek müsahit olmadığını belirtti. 

Akşam yazarı Gülay Göktürk de Yiğit Bulut’u eleştirdiği yazısından sonra gazeteden kovulmuştu. 

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