Akşam'daki köşesi kapatılan Gülay Göktürk: Bir daha yazı yazmayacağım

Bugün gazetesinden ayrılmasının ardından Yiğit Bulut'la tartıştığı için Akşam gazetesindeki köşesinin de kapatıldığı iddia edilen Gülay Göktürk'ün "Bir daha yazı yazmayacağım" dediği öne sürüldü. İddiayı ortaya atan İnternet Haber yazarı Hadi Öztürk, yazısında "Telefonda konuştum. Sesi titriyordu. Kızgın değildi, kırgındı. Röportaj teklifinde bulundum, 'Hayır' dedi ve ekledi: 'Ben kimseyle ilgili tek kelime etmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Hadi Özışık'ın İnternet Haber'de bugün (25 Ocak 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Tepede, en tepede bir dünya kurmuş bazı kimseler, "Beyefendi rahatsız!" yalanıyla, can yaktı yıllarca.

"Onu işten at, buna iş verme" tiyatrosundaki perde nihayet geçen hafta kısmen de olsa kapandı. O perdeyi kapatan isim ise Serhat Albayrak oldu.

Nasıl olduğunu anlatacağım...

Ama önce Akşam'dan kovulan Gülay Göktürk'le ilgili bir iki şey söylemek istiyorum.

İktidarın aleyhinde olsun diye, daha doğrusu Nazlı Ilıcak gibi Tayyip Erdoğan'a düşman olsun diye Gülay Göktürk'e her imkân sunuldu Akın İpek'in Bugün'ünde...

"Hayır" dedi Gülay Hanım...

28 Şubat'ın bir mağduru olarak, geçmişte aynı acıyı yaşayan Nazlı Ilıcak'ın yaptığını yapmadı, koltuğuna kurulmadı. Dokunanın günahkâr sayıldığı Fethullah Gülen'le ilgili sözünü esirgemedi.

Ve bildiğiniz gibi, Nazlı Ilıcak Bugün'deki saltanatını sürerken, Gülay Göktürk arkasına bile bakmadan yazılarına son verdi. Ya da kovuldu.

İşte o Gülay Göktürk, geçtiğimiz hafta Akşam'dan da kovuldu.

Neden?

Yiğit Bulut'la ilgili yazdığı için!

Telefonda konuştuk, bana "Bir daha yazı yazmayacağım" dediğinde sesi titriyordu. Kızgın değildi, kırgındı. Röportaj teklifinde bulundum, "hayır" dedi ve ekledi:

"Ben kimseyle ilgili tek kelime etmeyeceğim."

Gülay Göktürk o gün bugündür konuşmadı konuşmuyor. Ama onunla ilgili Nagehan Alçı çok önemli bir yazı yazdı Milliyet'te. Serhat Albayrak'ın Gülay Göktürk'e Sabah'ın kapılarını ardına kadar açtığını belirtti.

Alkış!

Yıllardır oynanan "Beyefendi rahatsız" tiyartosunun perdesini kapattığı için Serhat Albayrak'a alkış...

Ve fakat...

"Beyefendi rahatsız" tiyatrosunun perdeleri sonsuza kadar kapalı kalacak mi pek emin değilim. Zira, Gülay Göktürk'ten sonra, Etyen Mahçupyan için de aynı oyun oynandı. Ethem Sancak'ın talimatıyla, Yiğit Bulut'la tartıştı diye Mahçupyan'ın da hesabı kitabı kesildi Akşam'da..

Serhat Albayrak'ın devreye girerek, Mahçupyan'ın kovulmasına engel olduğu bana gelen son bilgi.