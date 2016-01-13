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Gülay Göktürk: Evet doğru, Akşam gazetesinden atıldım!

Göktürk'ün, Etyen Mahçupyan ve Yiğit Bulut arasındaki 'faiz' tartışmasına dair yazdığı "Başkanlık bu pespayeliği de ‘düzeltir’ mi?" başlıklı yazısı tartışma yaratmıştı

13 Ocak 2016 17:22

17 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası dönemin Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Bugün gazetesinden ayrılarak Eylül 2014'te Akşam'da yazmaya başlayan Gülay Göktürk'ün yazılarına son verildi. Konuyla ilgili Haberdar'dan Özlem Sevgi'ye demeç veren Göktürk, "Evet doğru, gazeteden atıldım" dedi.

Etyen Mahçupyan'ın "Başkanlık ekonomiyi de ‘düzeltir’ mi?" başlıklı yazısını kendi köşenize taşıdığınız için mi kovuldunuz? sorusuna Göktürk, "Aslında bir yorum yapmak istemiyorum. Akşam gazetesi işten attı beni, onun dışında da söyleyecek bir şey yok. Durum ortada yorum yapmaya bile gerek yok. Haber olarak kovulduğumu doğrulamış olayım" yanıtını verdi. 

Gülay Göktürk, 9 Ocak'ta kaleme aldığı "Başkanlık bu pespayeliği de ‘düzeltir’ mi?" başlıklı yazısında, Etyen Mahçupyan ile Yiğit Bulut arasındaki 'faiz' tartışmasına dahil olarak Mahçupyan'a destek vermiş ve Bulut'un cevabı için 'pespayelik' ifadesini kullanmıştı.

Göktürk'ün tartışma konusu olan "Başkanlık bu pespayeliği de ‘düzeltir’ mi?" yazısını okumak için tıklayın 

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