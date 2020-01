Ette tavan fiyata uyuluyor mu?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in açıkladığı kıymada 32 lira ve kuşbaşı ette de 34 liralık tavan fiyata rağmen kasapların büyük kısmının bu fiyatlara uymadığı görüldü.

Hürriyet'ten Burak Coşan’ın haberine göre; kıymanın içine taşlık ve yağ karıştıran esnaflar olduğuna dikkat çekilerek, denetimlerin arttırılması gerektiği belirtildi. Kasaplar, dana kıymanın 40 liranın, kuşbaşı etin de 42 liranın altında satılması halinde zarar edeceklerini söylüyor.

Hürriyet’te yer alan haber şöyle:

Ette 10 gün önce uygulanmaya başlayan tavan fiyat uygulamasında kafalar karıştı. Birçok kasap karkas eti 25 liradan alarak bu fiyatlara ürün satamayacaklarını söyledi. Satanların da kıymaya taşlık ve yağ karıştırdığını iddia etti. Ancak Et ve Süt Kurumu mağazalarında kıymayı tavan fiyatın bile altında satıyor.

Sürekli yükselen et fiyatlarında spekülatif hareketleri engellemek için yaklaşık 10 gün önce, kıyma ve kuşbaşı et için tavan fiyat belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tüm sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda kıymanın kilogramının 32 liradan, kuşbaşı etin ise 34 liradan satılması konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi. Açıklamanın ardından kasap reyonlarında fiyatların ne olacağı merak konusu oldu. Alınan kararın üzerinde 10 gün geçtikten sonra İstanbul’un çeşitli semtlerinde kasaplardaki fiyatlara göz attık. Tavan fiyatın altında da satan var, çok üzerinde de.

“Kıymaya taşlık koyuyorlar”

İstanbul Fatih’te uzun yıllardır kasaplık yapan Erhan Yılmaz, dana kıymayı 40 liranın, kuşbaşı eti de 42 liranın altında satması halinde zarar edeceğini söyledi. Eğer belirlenen fiyatlardan et ve kıyma satışı yapması halinde etin kalitesini düşürmek zorunda kalacağını belirtti. 32 liranın altında da kıyma satışı yapanların olduğunu söyleyen Yılmaz, “Buralarda denetimler arttırılmalı. Kıymanın içine taşlık ve yağ karıştırıyorlar. Güzel bir ışıklandırma ile de kıymayı kıpkırmızı gösteriyorlar. Bu kıyma kokusundan zaten anlaşılıyor. Eğer bizim de kıyma ve kuşbaşını belirlenen fiyatlardan satmamız isteniyorsa, karkas etin kilo fiyatının 20 lira seviyelerinde olması gerekiyor” dedi.

Fatih’te bu durum yaşanırken, İstanbul Küçükköy’de 500 metre aralıklarla iki kasaba gittik. İlk girdiğimiz kasapta kıymanın kilosu 32 liradan satışa sunulurken, diğer kasapta kıymanın kilogram fiyatı 40 liradan başlıyor. Bu farkın nedenini sorduğumuz kasap, kıymadaki yağ oranını gösterirken, “Her ikisi de kıyma. Birinde çok daha fazla yağ var, diğerinde ise yağ oranı çok daha az” dedi. İstanbul Gazi mahallesinde de durum farklı değil. Gazi mahallesinde kasaplık yapan bir esnaf, “Kıymanın kilosu 37.5 lira, kuşbaşı 40 lira. Daha ucuza satmam mümkün değil. Karkas ete de 23 liralık sınırlama getirilmesine rağmen, daha bugün (dün) karkas etin kilogramını 25.5 liradan aldım” diye konuştu.

ESK’da fiyatlar tavanın altında

İstanbul’da gittiğimiz kasapların bir çoğunun belirlenen tavan fiyatlara uymadığı görünürken, karara uyan hatta daha düşük fiyatlara satan yerler de var. Bayrampaşa’daki Et Süt Kurumu’nun (ESK) mağazası da bunlardan biri. Kıymanın kilogramını 26 liradan satan kurum, dana kuşbaşını ise 30 liradan tüketicilere sunuyor. Ürünlerde herhangi bir karışıklık bulunmadığını söyleyen çalışanlar, “Vatandaşın gözünün önünde etten kıyma çekiyoruz. Çalıştığımız kurum vatandaş ucuza et yesin diye faaliyet gösteriyor. Tüm ürünleri 1-2 lira kâr koyarak satıyor” ifadelerini kullandı.

Et fiyatlarını sormak için girdiğimiz bir başka kasap ise ucuz et satabilmeleri için ‘kaçak et’ almaları gerektiğini iddia etti. İstanbul’da soğutmalı kamyonların depolarında kaçak et satışı gerçekleştirildiğini iddia eden kasap, “Denetimler çok az. Bir çok kasap bu etlerden alarak vatandaşa satıyor. Ucuza aldıkları için, ucuza satabiliyorlar. Biz de rekabet şansımızı yitiriyoruz” dedi.