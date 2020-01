Bakan Faruk Çelik: Ekmek neden 1 liranın üzerinde satılıyor, vatandaş fırıncının cezasını mı çekecek?

Ankara’daki ekmek fiyatlarına ilişkin, “Melih Bey’e sesleniyorum. Biraz fazla kâr ediyorsun, biraz indir" diyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik fiyatların yüksekliğine ilişkin eleştirilerini yineleyerek, 1 liralık ekmek fiyatının afaki bir rakam olduğunu söyledi. "Vatandaş fırıncıların cezasını mı çekecek?" diyen Çelik, “Ekmeğin fiyatı bellidir. Neden 1 lira ve üzerinde satılıyor?” dedi.

Bakan Faruk Çelik, et ve ekmek fiyatlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çelik, ekmekteki zammın takipçisi olduğunu söyleyerek, “İşletmeler pazar payını dikkate almalıdır. Vatandaş fırıncıların cezasını mı çekecek? Fırıncılar Federasyonu ile görüşmelerimiz devam edecek” diye konuştu. Çelik, "Ekmeğin fiyatı bellidir. Neden 1 lira ve üzerinde satılıyor” dedi. Faruk Çelik’in açıklamaları şöyle:

“Zaruri bir gıda maddesi olarak fiyatının keyfiyeti konusunda mevzuatın bize yüklediği sorumluluklar var. Vatandaşları keyfi uygulamalarla karşı karşıya bırakamayız. Kimsenin kârında gözümüz yok. Tabii ticari faaliyettir.”

"Her an et ithal edebiliriz"

Bir soru üzerine et fiyatlarında son bir ayda artış yaşandığını dile getiren Faruk Çelik, et ithali sinyali verdi. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Burada hedefimiz hayvan sayısını artırmak. Süt olmadan et olmaz. Sütle ilgili bazı tıkanıklığı gidermek için kararlar almıştık. 2016 yılında hayvancılık desteklerimiz devreye girmiş olacak. Hayvancılıkla uğraşanlar rahat olsun, biz onların destekçisi olacağız. Üreticiyi korurken, tüketiciyi de koruma yükümlülüğümüz var.

Spekülatörlere karşı et ithalatı imkânımız var. Bu bizim önceliğimiz, arzu ettiğimiz bir şey değil. Her an ithal edebiliriz. Spekülatörlerün oynadığı oyunla karşı karşıyayız. Spekülatörlere fırsat verilmemeli.

Şu an 53 kalem, belki 4 çeşide indirmeye düşünüyoruz. Damızlık üretimiyle ilgili yaygın bir çalışma yapacağız. Bu orta vadede halledecek bir durum. Ağırlıklı yem arazileri ve damızlık hayvanların üretimi için geniş bir çabamız var.

Kısa vadede vatandaşlarımızın kesilmeye verdiği hayvanların fiyatlarını biliyoruz. Vatandaşlarımızı koruma yükümlülüğümüz var. Et ithal edeceğimiz anlamına gelmez ama her an et ithal edebiliriz.