Bakanın açıklamasına fırıncılardan cevap: 61 kuruşa ekmek satılabilir mi?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in "Nihai satış fiyatı 61 kuruş olması gereken bir ekmeğin bugün 1, 1.25 TL’den satılması kabul edilir değildir" açıklamasına Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu’dan aynı gün yanıt geldi. Kavuncu “Ekmeğin 61 kuruşa satılması gerçekçi değildir. Bu fiyatla satılması sektöre büyük zarar verecektir” dedi.

Kavuncu yaptığı yazılı açıklamada, ekmek üretimi fiyat tarifelerinin geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda belirlendiğini vurguladı. Ekmek fiyatının 3 yıldır maliyetlerin altında olduğunu belirten Kavuncu, "Sektörün temsilcileri, federasyona bağlı il başkanlıklarını, odalarımızı ve ilgili kuruluşları hiçe sayarak 'Ekmek 61 kuruş olsun' denmesi doğru değildir.Bu, ekmek, fırın ve gıda sektörünü çıkmaza götürecek, ülkemizin ekonomisini sıkıntıya sokacak, talihsiz bir açıklamadır. Ekmeğin 61 kuruşa satılması gerçekçi değildir. Bu fiyatla satılması sektöre büyük zarar verecektir. Ekmeğin olması gereken fiyatı 1 liradır" değerlendirmesinde bulundu.Kavuncu, söz konusu ekmek fiyatının 3 yıl önce hesaplanan ekmek maliyetlerinin de altında olduğuna dikkati çekerek, satış fiyatının belirlenirken sektörün görüşlerinin de alınması gerektiğini kaydetti.