T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakanın açıklamasına fırıncılardan cevap: 61 kuruşa ekmek satılabilir mi?

“Ekmeğin 61 kuruşa satılması gerçekçi değildir. Bu fiyatla satılması sektöre büyük zarar verecektir”

31 Ocak 2016 00:13

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in "Nihai satış fiyatı 61 kuruş olması gereken bir ekmeğin bugün 1, 1.25 TL’den satılması kabul edilir değildir" açıklamasına Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu’dan aynı gün yanıt geldi. Kavuncu “Ekmeğin 61 kuruşa satılması gerçekçi değildir. Bu fiyatla satılması sektöre büyük zarar verecektir” dedi.

Kavuncu yaptığı yazılı açıklamada, ekmek üretimi fiyat tarifelerinin geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda belirlendiğini vurguladı. Ekmek fiyatının 3 yıldır maliyetlerin altında olduğunu belirten Kavuncu, "Sektörün temsilcileri, federasyona bağlı il başkanlıklarını, odalarımızı ve ilgili kuruluşları hiçe sayarak 'Ekmek 61 kuruş olsun' denmesi doğru değildir.Bu, ekmek, fırın ve gıda sektörünü çıkmaza götürecek, ülkemizin ekonomisini sıkıntıya sokacak, talihsiz bir açıklamadır. Ekmeğin 61 kuruşa satılması gerçekçi değildir. Bu fiyatla satılması sektöre büyük zarar verecektir. Ekmeğin olması gereken fiyatı 1 liradır" değerlendirmesinde bulundu.Kavuncu, söz konusu ekmek fiyatının 3 yıl önce hesaplanan ekmek maliyetlerinin de altında olduğuna dikkati çekerek, satış fiyatının belirlenirken sektörün görüşlerinin de alınması gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

ekmek61 kuruşfaruk çeliksatışzamhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24