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Politika

Kılıçdaroğlu: Etnik kimlik üzerinden siyasete karşıyız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır

24 Ocak 2013 21:34


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birgül Ayman Güler'in sözlerine ilişkin ''Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına karşıyız'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, Meclis Genel Kurulu'unda söylediği ''Türk ulusuyla Kürt milliyetini bana eşit gördüremezsiniz'' sözlerini değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, ''Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir olay değildir'' dedi.

CHP'li Birgül Ayman Güler, BDP'li Hasip Kaplan'a cevaben yaptığı konuşmada ''Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz. AKP ve BDP işbirliğinin yaptığı şey, tektir. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türkiye'de siz sorunu Türk sorunu yaptınız. Bundan sonra biz savunmadayız, bundan sonra meşru müdafaa hakkı için saldırıdayız'' demişti.

Güler'in sözleri üzerine CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, partisinden istifa etmişti.

 

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