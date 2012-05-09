Etik Kurulu'nun 'şike' çelişkisi

Mehmet Baransu

(Taraf, 9 Mayıs 2012)

Etik Kurulu, 15 Ağustos 2011’deki ilk raporunda “Şike yaptılar” dediği isimleri, yedi ay sonra hazırladığı raporda tek tek akladı



Birinci rapor: Her yerde şike var

21.02.2011 tarihli Manisa-Trabzonspor (1-2)

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu,

Serkan Acar’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu,

Hikmet Karaman’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu,

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu,

Cemil Turhan’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu,

Kenan Yaralı’nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunamadığı,

Semih Özsoy’un somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunamadığı,

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe’ye izafe edilmesinin uygun olduğu,

Teknik Direktör Hikmet Karaman, teşvik primi teklifini uygun görmekle birlikte, bunun ancak Kulüp Başkanı’nın onayıyla yapılabileceğini belirttiğinden;

Kenan Yaralı’nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil olmadığından ve teşvik primi teklifinin oyunculara aktarıldığına dair bir delil olmadığından Manisaspor’a izafe edilebilecek bir fiil bulunmadığı oybirliğiyle mütalaa olunur.

07.03.2011 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (2-4)

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın şike yaptığı;

Serdar Kulbilge’nin şike yaptığı;

Murat Öztürk’ün şike yaptığı;

Cengiz Demirel’in şike yaptığı:

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike yaptığı;

Doğan Ercan’ın şike yaptığı;

Tamer Yelkovan’ın şike yaptığı;

Mehmet Şen’in şike yaptığı;

Tuğrul Çağrı Üzer’in şike yaptığı;

Murat Öztürk’ün şike yaptığı;

Zafer Önder İpek’in şike yaptığı;

Cengiz Demirel’in şike yaptığı;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike faaliyetinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu; İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda;

Serkan Çalık hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Hurşut Meriç hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Mehmet Akgün hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Michael Jedinak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Labinot Harbutzi hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Orhan Şam hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Randfall Azofeifa Corrales hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

20.03.2011 G.Biriliği - Trabzon (1-2)

Değerlendirme ve Sonuç



Bu müsabakaya ilişkin olarak teşvik primi verilmesi hususunda: Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle;

Aziz Yıldırım’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Serdar Kulbilge’nin teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Cengiz Demirel’in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Zafer Önder İpek’in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; oybirliğiyle mütalaa olunur.

09.04.2011 Eskişehir - Fenerbahçe (1-3)

Değerlendirme ve Sonuç



Bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda; dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle;

Aziz Yıldırım’ın şike yaptığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike yaptığı;

Ali Kıratlı’nın şike yaptığı;

Ümit Karan’ın şike yaptığı;

Bülent Uygun’un şike yaptığı;

Tamer Yelkovan’ın şike yaptığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

17.04.2011 Trabzon-Bursa (1-0)

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Alaeddin Yıldırım’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Hasan Çetinkaya’nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Samet Güzel’in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Ali Kıratlı’nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Gökçek Vederson’un teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

Alexandro de Souza’nın teşvik primi fiiliyle ilgisini gösteren delil bulunmadığı; Sercan Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

24.04.2011 Bucaspor-Fenerbahçe (3-5)

Değerlendirme ve Sonuç



Bu müsabaka hakkında şike hususunda; Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle;

Aziz Yıldırım’ın şike teşebbüsünde bulunduğu;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike teşebbüsünde bulunduğu;

Ali Kıratlı’nın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Bülent İbrahim İşçen’in şike teşebbüsünde bulunduğu;

Ahmet Çelebi’nin şike teşebbüsünde bulunduğu;

Bülent Uygun’un şike teşebbüsünde bulunduğu;

Güde Fazıl Özdemir’in şike teşebbüsünde bulunduğu; oybirliğiyle mütalaa olunur.

01.05.2011 Fenerbahçe - İBB (2-0)

Değerlendirme ve Sonuç



Aziz Yıldırım’m şike yaptığı;

Bülent İbrahim İşçen’in şike yaptığı;

Ahmet Çelebi’nin şike yaptığı;

Yusuf Turanlı’nın şike yaptığı;

İbrahim Akın’ın şike yaptığı;

Aziz Yıldınm’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması nedeniyle şike teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda;

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Abdullah Başak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Cemil Turhan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Taner Yelkovan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Serkan Acar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Ali Kıratlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Anılan kişilerin ve kolluk belgelerinde adı geçip iletişim tespitleri bulunan Can Arat ve Metin Depe’nin bilgilerine başvurulması gerektiği;

Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; oybirliğiyle mütalaa olunur.

15.05.2011 Trabzonspor - İBB (3-1)



Aziz Yıldırımdın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Bülent İbrahim İşçen’in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Abdullah Başak’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Yusuf Turanlı’nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İbrahim Akın’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İskender Alın’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

Cihan Haspolatlı’nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Mahmut Tekdemir’in somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Metin Depe’nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Samuel Tobias Holmen’in somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

15.05.2011 Fenerbahçe - A.Gücü (6-0)



Aziz Yıldırım’ın şike yaptığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike yaptığı;

Cemil Turhan’ın şike yaptığı;

Yavuz Ağırgöl’ün şike yaptığı;

Mehmet Yenice’nin şike yaptığı;

Yadigar Boğa’nın şike yaptığı;

Bülent İbrahim İşçen’in şike yaptığı;

Abdullah Başak’ın şike yaptığı;

Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun şike teşebbüsünde bulunduğu;

Sami Dinç’in şike teşebbüsünde bulunduğu;

Yusuf Turanlı’nın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Ümit Aydın’ın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike fiillerinin ve Mehmet Sekip Mosturoğlu’nun Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı olması nedeniyle şike teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

Turgut Doğan Şahin’in şike teşebbüsünü bildirmemesi nedeniyle Etik Kurulu Talimatına aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı;

Uğur Uçar’ın şike teşebbüsünü bildirmemesi nedeniyle Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı;

Ekrem Okumuş’un müsabakaya ilişkin psikolojik baskı yapması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı;

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin karar nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda;

Emre Belözoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

Teşvik primi iddiaları



Sadri Şener hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Nevzat Şakar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Mithat Halis hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Recep Denizer hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

22.05.2011 Sivasspor-Fenerbahçe (3-4)

Değerlendirme ve Sonuç



Aziz Yıldırım’ın şike yaptığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike yaptığı;

Mecnun Otyakmaz’ın şike yaptığı;

Ahmet Çelebi’nin şike yaptığı ayrıca yöneticisi olduğu Sivasspor’un sahaya çıkacak ilk onbirini üçüncü kişilere açıklamasının Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevkedilmesinin yerinde olacağı;

Bülent İbrahim İşçen’in şike yaptığı;

Ali Kıratlı’nın şike yaptığı;

Abdullah Başak’ın şike yaptığı;

Yusuf Turanlı’nın şike yaptığı;

Korcan Çelikay’ın şike yaptığı;

Fatih Akbaba’nın şike yaptığı;

Tamer Yelkovan’ın şike yaptığı;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike fiillerinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

Mecnun Otyakmaz’ın Sivasspor Başkanı ve Ahmet Çelebi’nin Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike fiillerinin Sivasspor’a izafe edilmesinin uygun olduğu;

Cemil Turhan’ın, şike yapıldığını bilmesine rağmen bunu Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmemiş olması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevkedilmesinin yerinde olacağı;

Faruk Taşseten hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; Mehmet Yıldız hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Mehmet Oflaz hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Rıza Çalımbay hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Rıza Çalımbay ve Ahmet Bulut’un bilgilerine başvurulması gerektiği;

Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; oybirliği ile mütalaa olunur.

Teşvik Primi iddiaları



Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak, teşvik primi hususunda: Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle;

Zeki Mazlum’un teşvik primi teşebbüsünde (üçüncü kişi girişimi) bulunduğu;

Zeki Mazlum’un Trabzonspor’da yetkili bir konumda olmaması sebebiyle, teşvik primi teşebbüsünün kulübe izafe edilemeyeceği;

Sadri Şener’in somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Mithat Halis’in somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Recep Denizer’in somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda;

Nevzat Şakar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Renad Sezer hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

06.03.2011 Bursaspor-İBB (1-1)

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi verdiği, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu teşvik primi verdiği, Ali Kıratlı’nın teşvik primi vermeye aracılık ettiği,

Yusuf Turhanlı’nın teşvik primi vermeye aracılık ettiği,

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinde;

İbrahim Akın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı,

İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı,

Zeki Korkmaz hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı,

Metin Depe hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı,

Can Arat hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, bu futbolculardan Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat’ın bilgilerine başvurulmasının gerektiği, belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, oybirliği ile mütalaa olunur.

22.04.2011 Eskişehirspor-Tabzonspor (0-0)

Değerlendirme ve sonuç



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Mehmet Sekip Mosturoğlu’nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Ümit Karan’ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Bülent Uygun’un teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Ali Kıratlı’nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Sami Dinç’in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Zafer Tüzün’ün teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu;

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olduğu;

Şükrü Ongan’ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Tamer Yelkovan’ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

İkinci rapor: Ne şikesi kardeşim

21.02.2011 Manisaspor-Trabzonspor

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

Serkan Acar’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

Hikmet Karaman’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

Cemil Turhan’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

Kenan Yaralı’nın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandıracak yeterli kanıt bulunmadığı;

Tamer Yelkovan’ın somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Semih Özsoy’un somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Ancak; Aziz Yıldırım’ın, maç öncesi bir başka takım aleyhine veya kendi takımı lehine görüşme gerçekleştirilmesi talimatı verme fiilinin Etik Kurul Talimatı’na aykırılık oluşturup oluşturmadığı bakımından Etik Kurul’a sevk edilmesinin uygun olacağı;

Serkan Acar’ın, maç öncesi bir başka takım aleyhine veya kendi takımı lehine görüşme yapmasının Etik Kurul Talimatı’na aykırılık oluşturup oluşturmadığı bakımından Etik Kurul’a sevk edilmesinin uygun olacağı;

Hikmet Karaman’ın, maç öncesi bir başka takım aleyhine görüşmeyi kabul etmesi ve bu durumdan TFF yetkili birimlerini haberdar etmemesinin Etik Kurul Talimatı’na aykırılık oluşturup oluşturmadığı bakımından Etik Kurul’a sevk edilmesinin uygun olacağı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

07.03.2011 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini oluşturacak yeterli kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike teşebbüsünde bulunduğu;

Serdar Kulbilge’nin şike teşebbüsü içinde olduğu yolunda makul şüphe bulunduğu;

Murat Öztürk’ün şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini oluşturacak yeterli kanıt bulunmadığı;

Doğan Ercan’ın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Tamer Yelkovan’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini oluşturacak yeterli kanıt bulunmadığı;

Mehmet Şen’in, şike teşebbüsünden haberdar olmasına rağmen bunu TFF’ye bildirmemesinin Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık bakımından incelenmek üzere Etik Kurulu’na şevkinin doğru olacağı;

Tuğrul Çağrı Üzer’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini oluşturacak yeterli kanıt bulunmadığı;

Zafer Önder İpek’in şike teşebbüsü içinde olduğu yolunda makul şüphe bulunduğu;

Cengiz Demirel’in şike teşebbüsü içinde olduğu yolunda makul şüphe bulunduğu;

Serkan Çalık hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Hurşut Meriç hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Mehmet Akgün hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Michael Jedinak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Labinot Harbuzi hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Orhan Şam hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

Randfall Azofeifa Corrales hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike faaliyetinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olacağı, ancak bu eylemden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün diğer yöneticilerinin haberdar olduğuna ilişkin bir kanıta rastlanmadığı; özellikle İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun TFF Etik Kurulu’na vermiş olduğu sözlü beyanında kulüp adına yapacağı işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu toplantılarında karar alındığı ve görevlendirme ya da yetkilendirme yapıldığını bildirmesi karşısında dosya içeriğinde İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun bu maçta yetkilendirdiğine ya da görevlendirildiğine dair bir belge ya da karara da rastlanmadığı; ayrıca gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde, Ankaragücü futbolcularının sahadaki oyunlarından şüpheye düşülmesini haklı kılacak bir anormallik gözlemlenmediği;

Zafer Önder İpek’in Gençlerbirliği Kulüp Müdürü olması nedeniyle şüphenin Gençlerbirliği Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olacağı oybirliğiyle mütalaa olunur.

20.03.2011 Gençlerbirliği-Trabzonspor

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Serdar Kulbilge’nin teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Cengiz Demirel’in teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Zafer Önder İpek’in teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Mahmut Boz’un, teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı oybirliğiyle mütalaa olunur.

09.04.2011 Eskişehirspor-Fenerbahçe

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Ali Kıratlı’nın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Ümit Karan’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Bülent Uygun’un şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Tamer Yelkovan’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Alaeddin Yıldırım’ın şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Sami Dinç’in şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Sezer Öztürk’ün şike fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Ali Kıratlı’nın, fiilinin Etik Kurul Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevkinin uygun olacağı oybirliğiyle mütalaa olunur.

17.04.2011 Trabzonspor-Bursaspor

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Alaeddin Yıldırım’ın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Hasan Çetinkaya’nın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Samet Güzel’in teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Ali Kıratlı’nın teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Gökçek Vederson’un teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği kanaatini uyandıracak kanıt bulunmadığı;

Alexandro de Souza’nın olayla somut bir ilginin olmadığı oybirliğiyle mütalaa olunur.

22.04.2011 Eskişehirspor-Trabzonspor

Değerlendirme ve sonuç:



Bülent Uygun’un teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandırmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Sami Dinç’in teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat uyandırmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Şükrü Ongan’ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Tamer Yelkovan’ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı;

Aziz Yıldırım’ın teşvik primi fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu;

Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun teşvik primi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu;

Ümit Karan’ın teşvik primi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu;

Ali Kıratlı’nın teşvik primi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu;

Zafer Tüzün’ün teşvik primi teşebbüsü içinde olduğuna dair makul şüphe bulunduğu; oybirliğiyle mütalaa olunur.

24.04.2011 Bucaspor - Fenerbahçe

Değerlendirme ve sonuç:



Mecnun Otyakmaz’ın somut olayla ilgisini gösteren delil bulunmadığı;

Aziz Yıldırım’ın şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Ali Kıratlı’nın şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği

Bülent İbrahim İşçen’in şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Ahmet Çelebi’nin şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Bülent Uygun’un şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Güde Fazıl Özdemir’in şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Cemil Turhan’ın şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği;

Musa Aydın’ın şike fiilini işlemediği veya buna teşebbüs etmediği oybirliğiyle mütalaa olunur.

01.05.2011 Fenerbahçe-İstanbul B. B.

Değerlendirme ve sonuç:



Yusuf Turanlı’nın ve İbrahim Akın’ın şike fiilini işledikleri hususunda itirafa dayalı bir şüphenin mevcut olduğu;

Aziz Yıldırım’ın hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Bülent İbrahim İşçen’in hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Ahmet Çelebi’nin hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Abdullah Başak hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Cemil Turhan hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Tamer Yelkovan hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Göksel Gümüşdağ’ın somut olayla ilgilisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Serkan Acar hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Ali Kıratlı hakkında şike yaptığı veya şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

İskender Alın’ın somut olayla ilgilisini gösteren kanıt bulunmadığı;

İbrahim Akın ile Yusuf Turanlı arasındaki para ilişkisinin, Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri ile ilgisinin kurulamaması, gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’lu futbolcuların sahadaki oyunlarından şüpheye düşülmesini haklı kılacak bir anormallik gözlemlenmemiş olması nedeniyle, şike şüphesinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olmayacağı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

15.05.2011 Trabzonspor-İstanbul B. B.

Değerlendirme ve sonuç:



Yusuf Turanlı’nın teşvik primi fiilini işlediği hususunda itirafa dayalı bir şüphenin mevcut olduğu;

İbrahim Akın’ın teşvik primi fiilini işlediği hususunda itirafa dayalı bir şüphenin mevcut olduğu;

Aziz Yıldırım hakkında teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Bülent İbrahim İşçen hakkında teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Abdullah Başak hakkında teşvik primi fiilini işlediği veya buna teşebbüs ettiği yolunda kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

İskender Alın’ın somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Cihan Haspolatlı’nın somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Mahmut Tekdemir’in somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Metin Depe’nin somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

Samuel Tobias Holmen’in somut olayla ilgisini gösteren kanıt bulunmadığı;

İbrahim Akın ile Yusuf Turanlı arasındaki para ilişkisinin, Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileri ile ilgisinin kurulamaması ve gözlemci raporlarında ve müsabakanın seyrinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolcuların sahadaki oyunlarından şüpheye düşülmesini haklı kılacak bir anormallik gözlemlenmemiş olması nedeniyle, teşvik primi şüphesinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne izafe edilmesinin uygun olmadığı oybirliğiyle mütalaa olunur.

15.05.2011 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

Değerlendirme ve sonuç:

Aziz Yıldırım bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun şike teşebbüsünde bulunduğu; Cemil Turhan’ın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Yavuz Ağırgöl’ün şike teşebbüsünde bulunduğu;

Mehmet Yenice’nin şike teşebbüsünde bulunduğu;

Yadigar Boğa’nın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Bülent İbrahim İşçen’in bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Abdullah Başak’ın bu müsabakada somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt bulunmadığı;

Sami Dinç’in şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt bulunmadığı;

Yusuf Turanlı’nın şike teşebbüsünde bulunduğu;

Ümit Aydın’ın şike teşebbüsünde bulunduğu yolunda yeterli kanıt bulunmadığı;

Turgut Doğan Şahin’in somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Uğur Uçar’ın somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Ekrem Okumuş’un somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Emre Belözoğlu’nun somut olayla ilgisinin bulunmadığı;

Ahmet Bulut’un somut olayla ilgisinin bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

22.05.2011 Sivasspor-Fenerbahçe

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Mecnun Otyakmaz’ın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı;

Ahmet Çelebi hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; ancak yöneticisi olduğu Sivasspor’un sahaya çıkacak ilk onbirini üçüncü kişilere açıklamasının Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevk edilmesinin yerinde olacağı;

Bülent İbrahim İşçen hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Ali Kıratlı’nın eyleminin bu müsabaka ile ilgisinin bulunmadığı ve hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Abdullah Başak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Yusuf Turanlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Korcan Çelikay hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Fatih Akbaba’nın eyleminin bu müsabaka ile ilgisinin bulunmadığı ve hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Tamer Yelkovan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Faruk Taşseten hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Mehmet Yıldız hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; ancak öğrenmiş olduğu teşvik primi eylemini TFF’ye bildirmemiş olması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı’na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere kurulumuza sevkedilmesinin yerinde olacağı;

Mehmet Oflaz hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Rıza Çalımbay hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;

Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur.

06.03.2011 Bursaspor-İstanbul B.B.

Değerlendirme ve sonuç:



Aziz Yıldrım’ın teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunamadığı;

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunamadığı;

Ali Kıratlı’nın teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunamadığı;

Yusuf Turanlı’nın teşvik primi fiilini işlediği kanaatini uyandıracak kanıt bulunamadığı;

İbrahim Akın hakkında kanaat oluşturmaya yeterli kanıt bulunamadığı; İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yeterli kanıt bulunamadığı; Zeki Korkmaz hakkında kanaat oluşturmaya yeterli kanıt bulunamadığı; Metin Depe hakkında kanaat oluşturmaya yeterli kanıt bulunamadığı; Can Arat hakkında kanaat oluşturmaya yeterli kanıt bulunamadığı; oybiriliğyle mütalaa olunur.