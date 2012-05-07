Şükür’den PFDK kararına yorum: Çok farklı şeyler söyleyebilirim, fikir kirliliği var

PFDK’nın şike iddialarıyla ilgili kararlarını değerlendiren AK Parti Milletvekili Hakan Şükür, bu konuda susmanın daha doğru olacağını söyledi. Şükür, “Bir sene boyunca çok farklı şeyler yaşandı, daha sonra çok farklı şeyler duymaya başladık. Hoş olmadı” diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Prof. Dr. Ali Uras için düzenlenen cenaze törenine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hakan Şükür, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonunun belli olacağı Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili olarak “Kendi aralarında oynayacakları bu karşılaşmada 3 sonuç da, bir takımı şampiyon yapmaya yetiyor. Ölümlü dünya. Geriye baki kalan dostluklar olacak. Bunların düşünüldüğü bir karşılaşma diliyorum'' dedi.

Şükür, şöyle konuştu:

“İki takım da farklı pencerelerden baktığımızda şampiyonluğu hak etti. Tabii bunu söylerken oyuncular bazında konuşuyorum. Ama Türk sporunda bir de yönetenler var. Şahıslara bağlı söylemiyorum, kendi çıkarları uğruna koca koca taraftar kitlelerini farklı taraflara yönlendirenler oldu. Umarım aklı selim kazanır, sahada dostluk kazanır. İnşallah hayırlı olur, güzel bir maç izleriz.''

'Hoş olmadı'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) açıkladığı kararlarla ilgili olarak ise Hakan Şükür, ''Çok farklı şeyler söyleyebilirim. Susmak daha doğru. Fikir kirliliği var. Bir sene boyunca çok farklı şeyler yaşandı. En yetkili mercilerden daha önce duyduğumuz şeyleri daha sonra çok farklı duymaya başladık. Hoş olmadı. Bunları ya başta söylemeyeceklerdi ya da sonrasında bunlar olmayacaktı” dedi.