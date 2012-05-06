PFDK incelemesi tamamlandı, 16 takımdan 14'ü temiz

PFDK şike ve teşvik incelemesiyle ilgili kararını ya maçlar oynandıktan sonra bu gece ya da borsa kapanışı sonrası yarın akşam açıklayacak. 14 takım için şüpheye yol açacak eylem bulunmadığı, diğer 2 kulüple ilgili teşvik ve şike teşebbüsü konusunda şüpheler bulunduğu öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun şike ve teşvik incemesini tamamladığı, kararın ya bu gece, ya da yarın açıklanacağı öğrenildi. Federasyon yönetim kurulu tarafından geçen hafta Antalya’da üç gün süren toplantı sonrası PFDK’ya sevk edilen 16 kulüple ilgili değerlendirmenin sona erdiği, ancak kararın açıklanması için bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarının bitmesinin bekleneceği kaydedildi.

Bu hamle sonrası “Kurulun hakkında ceza öngöreceği kulüpler bu dört takımdan birisi mi?” sorusu akıllara gelirken, adı geçen 16 kulüpten 14 tanesinin “temiz olduğunun” açıklanacağı, diğer iki takımdan birinde teşvik girişimi, diğerinde ise teşvik girişimi ile şike teşebbüsü saptandığı ileri sürüldü. PFDK kararı bu akşam açıklanmaz ise, borsada hisseleri işlem gören kulüplerin zarar görmemesi açısından yarın akşam İMKB’nın kapanmasının beklenebileceği kaydedildi.

Futbol Federasyonu tarafından Disiplin Talimatı’nın 58. maddesinin değiştirilmesi ve talimata 105’inci maddenin eklenmesine onay veren UEFA’nın sportif yargılama sürecinin bir an önce tamamlanıp kararların kendilerine gönderilmesini istediği ifade edildi.

UEFA, söz konusu talimat değişikliklerinin TFF’nin kendi iç işleyişi ile ilgili bir tasarruf olduğunu belirtirken, bundan sonra Türk takımlarıyla ilgili izleyeceği yol konusunda Disiplin Kurulu kararlarını esas alacağı belirtildi. UEFA’nın Tahkim Kurulu’nu beklememesi durumunda, olası cezalara maruz kalacak kulüpler hakkında UEFA kendi disiplin soruşturmasını başlatacak ve Mayıs ayı sonuna kadar kararını açıklayacak.

UEFA’nın verilecek olası cezaların ağırlığına değil, kulüplerin şike ve teşvik eylemine karışıp karışmadığını değerlendireceği, Türk milli takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi ihtimalinin ise son derece düşük olduğu ifade edildi.

Ne zaman uygulanacak?

PFDK tarafından en geç yarın akşam açıklanması beklenen kararlardan sonra gözler TFF yönetimine çevrilecek. Ceza alan kulüpler Tahkim Kurulu’na itiraz edip yürütmenin durdurulmasını isteyeceği için federasyonun nihai kararını vermesi de Mayıs ayının sonlarına kalacak. Ligler tescil edilinceye kadar talimatta öngörülen yaptırımları uygulama hakkı bulunan federasyonun, olası cezaları bu sezondan mı, yoksa gelecek sezon başından itibaren mi yürürlüğe koyacağı ise süreç sonunda belli olacak.