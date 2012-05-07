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PFDK şike soruşturmasıyla ilgili kararını açıkladı

3 Temmuz'dan bu yana devam eden futbolda şike soruşturmasında sona gelindi. PFDK soruşturmada ismi geçen kulüpler ve kişiler hakkındaki kararını açıkladı

07 Mayıs 2012 06:49

 

3 Temmuz'dan bu yana devam eden futbolda şike soruşturmasında sona gelindi. PFDK soruşturmada ismi geçen kulüpler ve kişiler hakkındaki kararını açıkladı. Şike soruşturması kapsamında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırıma ceza verilmezken.Şekip Mosturoğluna 1 yıl, İlhan Ekşioğluna 3 yıl,Cemil Turan'a 1 yıl Hak mahrumiyeti, İbrahim Akın'a 3 yıl müsabakalardan men cezası verdi. 

 

İşte PFDK'dan yapılan o açıklama

 

Milliyet'te yer alan habere göre PFDK'nın soruşturmada ismi geçen kulüpler ve kişiler hakkındaki kararı şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.05.2012 tarih ve 111 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AZİZ YILDIRIM hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- Büyükşehir Belediyespor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe (oyçokluğu), 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor (oyçokluğu), 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor- Büyükşehir Belediyespor, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor, 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor-Fenerbahçe, 10.04.2011 günü oynanan Galatasaray-Trabzonspor, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor, 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU hakkında, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe (oyçokluğu), 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü,10.04.2011 günü oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU'nun 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)


3- İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- Büyükşehir Belediyespor, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor- Büyükşehir Belediyespor, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor, 24.04.2011 tarihinde oynanan Bucaspor- Fenerbahçe, 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor müsabakalarında müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU'nun, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor- Trabzonspor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


4- TAMER YELKOVAN hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarında müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


5- CEMİL TURHAN hakkında; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor-Fenerbahçe, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

CEMİL TURHAN'ın, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


6- SERDAL ADALI hakkında, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş- Büyükşehir Belediyespor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


7- TAYFUR HAVUTÇU hakkında, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş- Büyükşehir Belediyespor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


8- AHMET ATEŞ hakkında, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş- Büyükşehir Belediyespor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


9- İBRAHİM AKIN hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor- Büyükşehir Belediyespor, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş- Büyükşehir Belediyespor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- Büyükşehir Belediyespor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

İBRAHİM AKIN'ın 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor müsabaka sonucunu etkilemekten eski FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca 3 YIL MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,


10- İSKENDER ALIN hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor- Büyükşehir Belediyespor, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş- Büyükşehir Belediyespor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- Büyükşehir Belediyespor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


11- MECNUN ODYAKMAZ hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 24.04.2011 tarihinde oynanan Bucaspor- Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


12- AHMET ÇELEBİ hakkında; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe,
24.04.2011 tarihinde oynanan Bucaspor- Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

AHMET ÇELEBİ'nin 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı eski FDT'nin 58/1. maddesi uyarınca 2 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KORCAN ÇELİKAY hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


14- BÜLENT UYGUN hakkında, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


15- ÜMİT KARAN hakkında; 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

ÜMİT KARAN'ın, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 2 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


16- SERDAR KULBİLGE hakkında, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


SERDAR KULBİLGE'nin, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca takdiren 2 YIL MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- CENGİZ DEMİREL hakkında; 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

CENGİZ DEMİREL'in 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

 

18- ERDEM KONYAR hakkında, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)


19- YAVUZ AĞIRGÖL'ün ,15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


20- MEHMET ŞEN hakkında; 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

MEHMET ŞEN'in, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT'nin 58/2-a maddesi uyarınca 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,


21- HİKMET KARAMAN hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


22- SERKAN ACAR hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


23- ZAFER ÖNDER İPEK hakkında, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


24- ALEADDİN YILDIRIM hakkında, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe, 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


25- HASAN ÇETİNKAYA hakkında, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor - Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


26- GÖKÇEK VEDERSON hakkında, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


27- GÜDE FADIL ÖZDEMİR hakkında, 24.04.2011 tarihinde oynanan Bucaspor- Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


28- ZAFER TÜZÜN hakkında, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


29- YILMAZ VURAL hakkında, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


30- SEZER ÖZTÜRK hakkında, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


31- EMANUEL EMENİKE hakkında, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor - Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


32- MAHMUT BOZ hakkında, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


33- MEHMET YILDIZ hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


34- SADRİ ŞENER hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


35- RECEP DENİZER hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


36- CAN ARAT hakkında, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor - Büyükşehir Belediyespor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Büyükşehir Belediyespor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


37- ÖNDER TURACI hakkında, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


38- NEVZAT ŞAKAR hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe, 22.05.2011 günü oynanan Karabükspor- Trabzonspor, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


39- OSMAN MURAT ÖZAYDINLI hakkında, 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor -Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


40- EKREM OKUMUŞ hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


41- SADRETTİN FIRAT KOCAOĞLU hakkında, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


42- ZAFER DEMİRAY hakkında, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


43- FARUK TAŞSETEN hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


44- MEHMET OFLAZ hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


45- MURAT ÖZTÜRK hakkında, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


46- SEMİH ŞENTÜRK hakkında, 22.04.2011 tarihli Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


47- İLHAN ÇELİKAY hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


48- KENAN YARALI hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


49- MİTHAT HALİS hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


50- SAMET GÜZEL hakkında, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor - Bursaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


51- ŞÜKRÜ ONGAN hakkında, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor , 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


52- ÜMİT AYDIN hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


53- SERCAN YILDIRIM hakkında, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


54- MURAT ŞAHİN hakkında, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


55- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ hakkında, 10.04.2011 günü oynanan Büyükşehir Belediyespor - Sivasspor, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyespor müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


56- MANİSASPOR Kulübü hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor - Trabzonspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


57- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş., 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş. - İstanbul BBSK müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


58- BUCASPOR Kulübü hakkında, 08.05.2011 günü oynanan Bucaspor- Trabzonspor A.Ş., 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- MKE Ankaragücü, 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


59- BURSASPOR Kulübü hakkında, 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.- Bursaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


60- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü hakkında, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Trabzonspor A.Ş., 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


61- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 10.04.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş., 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


62- GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü hakkında, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor A.Ş., 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


63- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR Kulübü hakkında, 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş.- İstanbul BBSK, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.- İstanbul BBSK, 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- İstanbul BBSK, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor - İstanbul BBSK müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


64- KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübü hakkında, 08.05.2011 günü oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe A.Ş, 22.05.2011 günü oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


65- KASIMPAŞA A.Ş. hakkında, 26.02.2011günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Kasımpaşa müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


66- KAYSERİSPOR Kulübü hakkında, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor - Manisaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


67- KONYASPOR Kulübü hakkında, 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Konyaspor müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


68- MKE ANAKAGÜCÜ SPOR Kulübü hakkında, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- MKE Ankaragücü müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemektendolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


69- SİVASSPOR Kulübü hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


70- TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, 22.05.2011 günü oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Trabzonspor A.Ş., 08.05.2011 günü oynanan Bucaspor- Trabzonspor A.Ş., 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş., 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- MKE Ankaragücü, 08.05.2011 günü oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe A.Ş., 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Trabzonspor A.Ş., 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş.müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,


71- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor - Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Kasımpaşa, 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor - Manisaspor, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor - İstanbul BBSK, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş A.Ş. - Trabzonspor A.Ş., 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe A.Ş. (oyçokluğu), 13.03.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Konyaspor, 18.03.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş., 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor A.Ş., 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe A.Ş., 10.04.2011 günü oynanan Galatasaray A.Ş. - Trabzonspor A.Ş., 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.- Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Trabzonspor A.Ş. (oyçokluğu), 24.04.2011 günü oynanan Bucaspor - Fenerbahçe A.Ş., 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- İstanbul BBSK (oyçokluğu), 08.05.2011 günü oynanan Kardemir D.Ç. Karabükspor - Fenerbahçe A.Ş., 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor A.Ş.- İstanbul BBSK, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe A.Ş.- MKE Ankaragücü(oyçokluğu), 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemekten dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.
Halit Fahri GÜLTEKİN
PFDK

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