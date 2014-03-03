12 yıl hapsi istenen, Ethem Sarısülük'ün babası akıl hastanesine gönderilecek

Ankara ’daki Gezi Parkı gösterilerinde polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük’ün babası Muzaffer Sarısülük, oğlunun ölümünden sonra Çorum’un Sungurlu ilçesinde tepki için bir trafonun altında ateş yakıp diş polikliniğinin kapısına “Maddi Tıp şeytandır” diye yazınca hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ iddiasıyla ve 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki dava açıldı. Şizofreni hastası olan ve 23 yıldır doğada tek başına yaşayan baba Sarısülük’ün ‘yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılmasına’ karar verildi. Avukat Kazım Bayraktar, baba Sarısülük’ün ilçede hiç kimseye zarar vermediğini, zaten toplumdan uzak yaşadığını, akıl hastanesine yatırılması halinde kendisine daha çok zarar verilmiş olacağını söylüyor. Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memuru hakkında ise yalnızca 5 yıla kadar hapis istenmişti.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Ankara’da Gezi Parkı gösterilerine katılan 27 yaşındaki Ethem Sarısülük, 1 Haziran’da polis Ahmet Şahbaz’ın açtığı ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralandı 14 gün sonra hayatını kaybetti. Polis Şahbaz’ın ‘meşru savunma sınırının kasıt olmadan aşılması’ suçundan 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuksuz yargılanan Şahbaz, daha sonra Şanlıurfa’ya atandı.

Suçu: Maddi Tıp şeytan

Sarısülük’ün, şizofren hastası olan ve 23 yıldır Sungurlu’da doğada tek başına yaşayan babası Muzaffer Sarısülük ise oğlunun ölümünü haber alınca tepki amacıyla ilçenin trafo hattının altında ateş yakıp sonra da diş polikliniğinin kapısına ‘Maddi Tıp şeytandır’ diye yazdı. Ve Sarısülük hakkında ‘kamu malına zarar’ iddiasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı dava açıldı. Toplam 12 yıla kadar hapsi istenen Sarısülük, Sungurlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Yargılama sonucunda ceza verilmedi fakat Sarısülük’ün yüksek güvenlikli bir akıl hastanesine yatırılması, toplum açısından zararlı olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bırakılması kararlaştırıldı.

Karar kesinleşirse Sarısülük Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak. Ailenin avukatı Kazım Bayraktar, Sarısülük’ün 23 yıldır doğada, insanlardan uzak bir halde tek başına yaşadığını ve hiç kimseye zarar vermediğini belirtiyor. Bayraktar, Sarısülük’ün hastaneye yatırılması halinde durumunun ağırlaşacağını belirtiyor.

Gallamit

55 yaşında olan Muzaffer Sarısülük, uzun süre öğretmenlik yaptıktan ve siyasi nedenlerle ilden ile sürüldükten sonra akıl sağlığını yitirdi. 5 çocuk babası olan Sarısülük, köyünde tek başına bir yaşam sürmeye başladı. Doğada, kurduğu barakada yaşayan Sarısülük’ün derviş yaşamı, gazeteci Servet Somuncuoğlu tarafından ‘Gallemit’ adıyla kitaplaştırıldı.