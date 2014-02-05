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Ethem Sarısülük'ü vuran polise 24 ay kıdem durdurma!

Ethem Sarısülük'ü başından vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz hakkındaki idari soruşturma sonucunda 24 ay kıdem durdurma cezası verildi

05 Şubat 2014 13:18

Gezi Parkı olaylarında polis Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşunla öldürülen Ethem Sarısülük ile ilgili emniyet soruşturması tamamlandı. Polis başmüfettişinin raporu doğrultusunda, Sarısülük'ü vuran Ahmet Şahbaz’a 24 ay kıdem durdurma cezası verildi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ü başından vurarak ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz’la ilgili yürütülen disiplin soruşturması tamamlandı. Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan yargılanan polis memuru Şahbaz’a 24 ay süreli kıdem durdurma cezası verildi. Polis Başmüfettişi’nin talep ettiği idari ceza Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nca da onandı.

 

İhraç istenmedi

 

Sarısülük’ün ölümüne neden olan 1 Haziran 2013’teki olay sonrasında Şanlıurfa’ya tayin edilen polis memuru Şahbaz hakkında soruşturma yapan polis başmüfettişi ‘ihraç’ isteminde bulunmadı. Şahbaz’a verilen 24 ay uzun süreli durdurma cezasının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’ndeki ilgili maddelerle de çeliştiği öne sürüldü.

Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya peruk takarak gelmişti. Şahbaz duruşmada şöyle ifade vermişti: “Hedef alarak ateş etmedim. Havaya ateş etmeseydim göstericiler beni linç edecekti. Olay sırasında kanunun bana tanıdığı silah kullanma yetkisinin doğduğu kanaatindeyim. Ethem Sarısülük hayatını kaybettiği için üzgünüm. Maktulün ölümünde benim hiçbir kusurum ve hatam yoktur. Maktulün ölümüne sebep verenler havaya ateş ederken bana taş atanlar ve saldıranlardır.”

 

Molotof olayında müdüre soruşturma

 

İzmir’deki Gezi Parkı olaylarında AKP Çiğli İlçe Teşkilatı’nın molotofkokteyli atılarak yakılması olayında, Çiğli İlçe Emniyet Müdürü hakkında soruşturma izni verildi. İzmir İl İdare Kurulu polis müdürünün gerekli güvenlik önlemlerini almadığını belirtti. Müdürün, ‘görevi ihmal’ suçundan yargılanacağı iddia edildi. AKP Karşıyaka İlçe Başkanlığı’nın yakılması olayında ise eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, 3 emniyet müdür yardımcısı ile 1 şube müdürü hakkında soruşturma izni verilmedi.

 

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