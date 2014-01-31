Ethem Sarıgülük dosyası neden 40 gündür Adalet Bakanlığı'nda?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük hakkındaki dosyanın,40 gündür Adalet Bakanlığı’nda bekletilmesinin gerekçesini sordu.

Adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklama yapmasını talep eden Aygün, Bakana, “ Dosyayı ne zaman iade etmeyi düşünüyorsunuz” dedi.

Soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ethem Sarısülük’ün Gezi Direnişi sırasında polis tarafından öldürülmesine dair 2013/349 Esas Sayılı dosya, mahkemenin 2 Aralık 2013 tarihinde dosyadan çekilmesi üzerine, çekilme kararı hakkında yeniden bir karar vermek üzere 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.

7. Ağır Ceza Mahkemesi iki hafta içinde çekilme kararını kabul etmeyerek dosyayı tekrar 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermiştir. 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Aralık 2013 içinde Adalet Bakanlığınıza müracaat ederek kanun yararına bozma istemiştir. Kanun yararına bozma kesinleşmiş son mahkeme kararlarında söz konusudur. Burada her ne kadar kesinleşmiş bir 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararı olsa da 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Ethem Sarısülük davasının esasına dair son karar değildir. Bu yüzden Aralık 2013 içinde 6. Ağır Caza Mahkemesi’nin bakanlığınızdan talep ettiği kanun yararına bozma isteği hukuka uyar değildir.

Aralık 2013 tarihinde bakanlığınıza başvurulduğu halde bugüne kadar bakanlığınızca neden bir işlem yapılmamıştır?

6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakanlığınıza başvurusu hukuk kurallarına aykırı olduğu halde bu isteği temelden aykırılık gerekçesi ile neden geri çevirmediniz?

Ethem Sarısülük davası kamuoyu tarafından yoğun izlenen bir dava olduğu halde ve kamuoyu bu davada adalet talep ettiği halde neden yaklaşık 40 gündür bu dosya bakanlığınızda bekletilmektedir?

Dosyayı ne zaman iade etmeyi düşünüyorsunuz?