Ethem Sarısülük davasına yine 'uyuyan' mahkeme bakacak

Ethem Sarısülük'ün öldürülmesine ilişkin davaya bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "davadan çekilme" kararı vermişti. Mahkeme heyeti dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, "Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin davadan çekinme yönündeki kararının uygun olmadığına" karar verdi.

Kararda, "CMK'nın 30/2. maddesinde düzenlenen hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekinmesi şartlarının gerçekleşmediğinin anlaşıldığı ve davadan çekilme nedenlerinin bulunmadığının görüldüğü" kaydedildi.

Sarısülük'ün ölümüne ilişkin polis memuru Ahmet Ş.'nin yargılandığı davayı gören Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, "müdahil avukatlarının mahkemenin adil olmadığına, rengini belli ettiğine yönelik eleştirileri ile ilk duruşmada yaşanan arbede" nedeniyle, CMK'nın 30/2. maddesi uyarınca "davadan çekilme" kararı almıştı.

Mahkeme, bu kararın inceleme için bir üst mahkeme olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Sarısülük davasının bir sonraki celsesinin tarihini belirleyecek.

6. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri Ethem Sarısülük davasının duruşması sırasında uyumalarıyla gündeme gelmişti.