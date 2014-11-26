Ethem Sancak: Yoğurt yiyiş tarzımız birbirini tutmadı

Es Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, görevlerinden alınan Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan ile "tarzları uyuşmadığı" için yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Sancak, Mustafa Karaalioğlu, Mehmet Ocaktan ve Yusuf Ziya Cömert ile hep iyi ilişkiler içinde bulunduklarını ve aynı davanın insanları olduklarını belirtti. Bu kişilerle eskiden olduğu gibi bundan sonra da iyi ilişkiler içinde olacaklarını vurgulayan Sancak, yeniden yapılanma kapsamında yollarının ayrıldığını ifade ettiği Ocaktan, Karaalioğlu ve Cömert hakkında bazı gazetelerde çıkan haberi "yalan ve senaryo" olarak nitelendirdi.

Gazete haberine yalanlama

Ethem Sancak bugün bir gazetenin Ocaktan, Karaalioğlu ve Cömert'in hesaplarının incelendiğine ilişkin haberini şu sözlerle eleştirdi:

"Bu gazetenin haberi tamamen yalandır, senaryodur. ?Görevden alınan gazetecilerle ilgili tüm para-pul iddiaları yalandır. 3 arkadaşa da teşekkür ettim ayrılırken. Haberin gerçekle alakası yoktur. Biz bu arkadaşlarımızı tanıyoruz, güveniyoruz. Onlarla aynı davanın insanıyız. Haberi yapan muhabirin, incelemelerin rutin bir uygulama olduğunu bilmesi gerekir. Eğer gerçekten bir inceleme yapıldıysa ki bu dediğim gibi her yerde yapılan, gider gelir dengesi için şart olan bir şeydir. Ben haberi yapan muhabiri çok iyi tanırım önceki yıllarda da birlikte çalıştık, davalarımız sürüyor. Şu anda Taraf gazetesinde. Tencere yuvarlandı kapağını buldu misali."

Sancak, "arkadaşlarımız" dediği gazetecilerle tarzlarının uyuşmadığı için yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını, bu tür ayrışmaların normal olduğunu, gerektiğinde eşlerin, kardeşlerin bile ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“Yoğurt yiyiş tarzımız birbirini tutmadı” diyen Sancak şöyle devam etti:

“Biz tarzımızı açıkladık, onlar da bu şekilde çalışmak istemediler. Olay budur. İnsan eşinden, kardeşinden ayrılmak zorunda kalabilir değil mi? Bu da böyle. Bizim arkadaşlarımıza her zaman güvendik, onlarla çalışmaktan mutlu olduk. Ancak tarzlarımız uyuşmadı. Ayrıldığımız arkadaşlarımızın onurlarına, şereflerine kimse laf söyleyemez. Bizim kararımız tamamen iş felsefemizle alakalı."

'Cumhurbaşkanımız devleti yönetir'

Ethem Sancak görevlerinden alınan gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın işi ayrı bizim işimiz ayrıdır. Biz kendi işlerimizi Cumhurbaşkanımıza sormayız. Böyle bir şey zaten olmaz. Onun işi devleti yönetmektir, bu tür işler yönetimsel meselelerdir, bizim işimizdir. Biz başkaları gibi işimizi yaparken başkalarından talimat almayız, onlar alışık olduklarından talimat almaya bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu tür yönetimsel kararlara ayıracak vakti olmadığı gibi bizim de bu konuları sormamız yersiz olur."

Gazetecilerin aynı gece görevden alınmasının ne "darbe" ne de "operasyon" olduğunu ifade eden Sancak, "Önce birini, birkaç gün sonra öbürünü alsaydık bana göre hoş olmazdı, asıl sahtecilik o zaman olurdu. Anlaşamadık, tarzlarımız uyuşmadı ve yollarımız ayrıldı" dedi.