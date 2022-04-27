Et depolama dosyasında adı geçen isim görevden alındı: Pakdemirli’den sonra “akrabası” da gitti

T24 ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararları çerçevesinde, T24’ün Et ve Süt Kurumu’nda ortaya çıkardığı “et depolama” olayında adı geçen yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Aydemir, görevinden alındı. Aydemir aynı zamanda eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yakınıydı.

Erdoğan’ın imzaladığı bir grup yeni atama kararları bugün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni görevlendirilen ve görevden alınan bürokratlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Hüseyin Aydemir, Sezai Aydın ve Zekeriyya Erdurmuş görevden alındı.

Görevden alınan Aydemir’in adı, kısa süre önce T24’ün ortaya çıkardığı ESK’da yaşanan “et depolama” olayına karışmıştı. Aynı zamanda görevden alınan eski bakan Bekir Pakdemirli’nin aile üyesi olan Aydemir’in ESK’da yönetim kurulu üyesi olmasının ardından kuruma ait 70 bin ton etin depolanması konusunda özel depo sahipleriyle yapılan anlaşmalar nedeniyle devletin zarara uğratıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

İddialar çerçevesinde, kurumun soğuk hava depoları kullanılan işletme sahiplerine mevcut sözleşmedeki bedelin üç katı ödeme yapılması teklif edildiği ve ardından bu bedel üzerinden sözleşmeler yapılarak devletin beş ayda yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştı.

Depo sahipleriyle yapılan görüşmelerde teklifin dönemin ESK Genel Müdürü Osman Uzun ve kurum yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Aydemir tarafından yapıldığı ve sürecin iki bürokratça yürütüldüğü anlaşılmıştı.

TIKLAYIN | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin karar bir ay sonra Resmi Gazete'de

TIKLAYIN - “Uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle zam yaptık” diyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı