Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin karar bir ay sonra Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile 3 Yönetim Kurulu üyesinin görevden alındığı belirtildi. Ayrıca kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

Uzun'un geçen ay yapılan kırmızı et zammına ilişkin olarak “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklaması tepki toplamış, Uzun bu açıklamadan sonra görevden alınmıştı. Söz konusu görevden alma kararı, yaklaşık bir ay sonra Resmi Gazete'de yayımlanmış oldu.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürüile Yönetim Kurulu Üyeleriveın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.