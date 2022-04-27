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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'nün görevden alınmasına ilişkin karar bir ay sonra Resmi Gazete'de

"Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık" diyen Uzun, bir ay önce görevden alınmıştı

27 Nisan 2022 07:10

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın'ın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TIKLAYIN - “Uzun kuyruklar oluyordu, bu nedenle zam yaptık” diyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

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