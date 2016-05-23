"Eşyalar üniversitenin malı" diyen güvenlik, Yeni Yüzyıl çalışanlarının gazeteye girişine izin vermiyor

Yeni Yüzyıl'ın sahibi Mansur Topçuoğlu'nun mütevelli heyeti başkanı olduğu Haliç Üniversitesi'ne kayyum atanarak el konmasının ardından gazetede görevli güvenlik güçleri, çalışanların binaya girişine izin vermiyor. Görevliler, gazetenin bulunduğu binadaki bulunan tüm eşyaların üniversite yönetimine ait olduğunu belirterek, kapıya gelen gazetecileri geri gönderdi.

Güvenlik, çalışanların "İçeride eşyamız var, almak istiyoruz" talebine, "İçeri girip bir toplu iğne bile alamazsınız. Eşyalarınız ayrı ayrı poşetlendi, size verilecek" karşılığını verdi.

Yeni Yüzyıl'dan çıkışlarını almadıkları halde binaya giriş yasağı konulan gazeteciler T24'e yaptığı açıklamada, "Mansur Topçuoğlu'na da ulaşamıyoruz. Böyle bir durumda büyük bir mağduriyet yaşıyoruz, İŞKUR'a işsizlik maaşı için başvuru yapamıyoruz" şikâyetinde bulunuyor. Kendilerine işe girişlerinde iPhone verildiğini belirten gazete çalışanları, üniversite yönetiminin telefonlara da el koyduğunu belirtti.