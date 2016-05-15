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Davutoğlu'na yakın Yeni Yüzyıl gazetesi 6 ay dayanabildi!

Yeni Yüzyıl'ın da sahibi olan Mansur Topçuoğlu'nun Haliç Üniversitesi'ne kayyum atanmıştı

Yeni Yüzyıl&#39;ın da sahibi olan Mansur Topçuoğlu&#39;nun Haliç Üniversitesi&#39;ne kayyum atanmıştı

15 Mayıs 2016 01:12

Isim hakkını Okay Gönensin'den alarak 5 Kasım 2015'te "Türkiye Hepimizin" sloganıyla yayın hayatına başlayan Yeni Yüzyıl gazetesi kâğıt baskıya veda etti. Yayın hayatını dijitalde sürdürme kararı alan gazetenin iktidara muhalif bir çizgide devam edeceği öğrenildi.

Yönetimine kayyum atanan Haliç Üniversitesi’nin de sahibi olan Mansur Topçuoğlu’nun gazetesinin Yayın Danışmanı Atilla Güner de dün istifa etmişti. Yarın son sayısını basacak olan gazetenin kâğıt baskı dönemi 6 ay sürdü.

Yeni Yüzyıl, yaklaşık 1 ay önce (16 Nisan 2016) bünyesine kattığı yeni isimler ile birlikte yenilenen yazar kadrosunu "Ayrıştıran değil, birleştiren kalemler" anonsu ile duyurmuştu.

 

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