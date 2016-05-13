Yeni Yüzyıl'ın da sahibi olan Mansur Topçuoğlu'nun Haliç Üniversitesi'ne kayyum atandı!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), “kötü yönetim nedeniyle çeşitli risk faktörleri taşıdığı” gerekçesiyle Haliç Üniversitesi’nin geçici tedbir olarak faaliyet izninin durdurulmasına karar verdi. Haliç Üniversitesi'nin yönetimi “garantör üniversite” konumundaki İstanbul Üniversitesi’ne geçici olarak devredilecek. Haliç Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu, aynı zamanda Yeni Yüzyıl gazetesinin de Yönetim Kurulu Başkanı... Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği Kasım 2015'te değişmiş, YÖK'e üniversite yönetimlerine kayyum atanmasının önü açılmıştı.

YÖK, yeni heyeti denetleyecek

Haliç Üniversitesi’nin yeni mütevelli heyeti belirleninceye kadar heyetin görevlerini, İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu yürütecek. Bu süreç, Haliç Üniversitesi’ndeki öğretim faaliyetleri yeni mütevelli heyetinin seçilmesiyle devam edecek. Seçilen yeni heyetle, üniversitenin eski statüsüne kavuşup kavuşmayacağı ise YÖK denetlemesinin ardından kesinleşecek.

Hürriyet'teki habere göre, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, kararla ilgili; "İstanbul Üniversitesi’nin garantör üniversite olması tamamıyla Haliç Üniversitesi kurucularının talep ve arzusuyla gerçekleşti" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ak, yazılı açıklamasında; YÖK'ün 12 Mayıs tarihli oturumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25’inci Maddesi'nin D fıkrasının 2’nci bendinde belirtilen "Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması" fiilinin işlendiğini söyledi. Haliç Üniversitesi'nin garantörü olan İstanbul Üniversitesi tarafından, yönetimin geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar verildiğini bildirdi. Ak, geçici yönetim işlemini için İstanbul Üniversitesi'nin herhangi bir talebi bulunmadığını ve durumun YÖK'ün atamasıyla gerçekleşmediğini ifade etti.

Mahmut Ak açıklamasında; "Haliç Üniversitesi’nin temel unsurları olan değerli öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarıyla sürekli diyalog içinde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Haliç Üniversitesi'ndeki önlem kararı, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26’ncı maddesince alındı. Kararla; Yeni Yüzyıl'ın da sahibi olan, Mütevelli Heyeti Başkanı Mansur Topçuoğlu ile üyelerin ve rektörün görevleri sona erdi.