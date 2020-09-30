Esra Erol'un programı ile gündeme gelen kadın, sığınmaevine yerleştirildi; Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı

Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle Türkiye'nin gündemine gelen Esra Karakuş, İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Esra Karakuş, kadın sığınma evine yerleştirildi. Kadın sığınma evinde kendisine Covid-19 testi yapılan Karakuş'un sonucu pozitif çıktı.



ATV'de Esra Erol'un programında bebeğinin babasının komşusu olmasına sevinmesiyle gündeme gelen Esra Karakuş'un canlı yayındaki sözleri, 'suç duyurusu' olarak kabul edildi. Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, Esra Karakuş hakkında re'sen soruşturma açtı. Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Esra Karakuş, İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü. Esra Karakuş hakkında açılan, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçu kapsamında ifade verdiği öğrenildi. Karakolda ifadesi alınan Esra Karakuş sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra Karakuş'un şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Covid-19'a yakalandı

Yerleştirildiği sığınmaevinde Karakuş'a Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra Karakuş, hastanede tedaviye alındı. Karakuş ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra Karakuş'nin kızı ise devlet korumasına alındı. (DHA)

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