Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp birlikte fotoğraf çektirdiler!

Esra Erol'un programına katılan ve rahat tavırları ile tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Karakuş'un çocuk dünyaya getirdiği komşuları ve kocasıyla yan yana poz verdiği fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre; ATV ekranlarında Esra Erol'un sunduğu programda, Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.



Esra Karakuş'un çocuk dünyaya getirdiği komşuları ve kocasıyla yan yana poz verdiği fotoğraf karesi ortaya çıktı.

RTÜK isim vermeden inceleme başlattı

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ne olmuştu?

ATV ekranlarında Esra Erol'un programında Esra Karakuş isimli kadın, çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenince sevinç gösterisinde bulunmuştu.

Canlı yayın sırasında DNA testi sonuçlarını açıklayan Esra Erol, kadının eşine çocuğun biyolojik babası olmadığını söylemesi üzerine, "Nasıl yani, kim babası" tepkisini almıştı.