Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: Şahsıma yapılan saldırılar bilinçli ve farklı bir şeye hizmet ediyor

DNA testine göre komşusundan çocuğu olduğu ortaya çıkan evli kadının, sevinmesiyle eleştirilerin odağınde yer alan Esra Erol, şahsına yönelik bilinçli bir saldırı yapıldığını öne sürdü.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak aşk yaşamış ve birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmişti.



Türkiye'yi sarsan olayın yankıları sürerken sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi olan ve programının yayından kaldırılması konusunda konu başlıkları açılan Esra Erol suskunluğunu bozdu.

"Şahsıma yapılan saldırılar bilinçli"

3 saniyelik görüntüyle yargılanmayı hak etmediğini belirten Esra Erol, "Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde yapıldığını ve farklı bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, programa gelen tepkiler üzerine, isim vermeden inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

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