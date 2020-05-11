T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esra Elönü'den Arınç'a: Konuşan maklube tepsisi... Söylemindeki ucuzluk şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi Cv‘si

11 Mayıs 2020 23:08

Programında ağırladığı Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerine müdahale etmediği ve bazılarını onayladığı gerekçesiyle eleştirilen Kanal 7 yazarı Esra Elönü, kendisini eleştiren Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’a, "Konuşan maklube tepsisi Arınç’ın canlı istifrasını gördüm. Söylemindeki ucuzluk da şimdiye kadar gösterdiği tırsmışlığın siyasi Cv‘sidir" dedi. 

ETİKETLER

bülent arınçesra elönü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24