Bülent Arınç'tan 'Sevda Noyan' açıklaması: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, canlı yayında ölüm listesi açıklayan Sevda Noyan için "Milleti başörtüsünden nefret ettirecek" yorumunda bulundu.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün YouTube kanalında Sevda Noyan hakkında açıklamalarda bulunan Arınç, Esra Elönü’den "Zaman zaman beni korkutur" diye bahsetti.

"Böyle bir konuşmayı yapması için insanın aklının olmaması lazım"

Sevda Noyan’ın sözlerini tekrar tekrar dinlemesine rağmen inanamadığını dile getiren Arınç, “Üzüntülerini ifade etmiş ama hiçbir şey halletmiyor” dedi ve şunları söyledi: "Kadını tanımam ama eşini (Eser Noyan) tanırım. Böyle bir konuşmayı yapması için insanın aklının olmaması ya da gözünü kanla birlikte nefretin bürümüş olması lazım.



Kadın açıkça ben elime fırsat geçtiği zaman 50 kişiyi öldürürüm diyor. Bir başkası kavanoza mermi doldurmuş, saçlı bir adam. Çok da iyi tanıdığım bir delikanlı. Bende bir mangayı donatacak silah var diyor.

"Bunların hiçbir zaman yeri yok"

Evet, darbe söylentilerine karşı bunlar yapılıyor ama bunların hiçbir zaman yeri yok. Bu aziz millet darbe girişimine karşı destan yazdı. Buna cesaret edecek kimsenin olmadığını düşünürüm ama olursa 80 milyon kişi var buna karşı çıkacak.

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"Ben komşusu olsam, bizi kesecekler diye korkarım"

Bu kadının konuşmaları beni korkutuyor. Daha da korktuğum şu, bu kadın bunları söyledikten sonra aynı sitede oturan komşuları ne hissedecekler? Komşuları korkacak bu kadından. Ben olsam korkarım. Bu ne cani bir kadın, eline bir şey geçse kapımızı çalıp bizi kesecek diye korkarım.

"Millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek"

"Biz hayatımızı başörtü mücadelesi için yaptık" diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz noktaya bakın. Başında örtüsü olan ve dindar olduğunu söyleyen bir kadın asmaktan, kesmekten bahsediyor.



Bu başörtüsü nefreti doğuracak, ondan korkuyorum. Yoksa bu kadın ne halt ederse etsin. Millet başörtüsünden nefret edecek hale gelecek. Sokakta yürürken hakaret ediliyor. Neden? Bu kadın yüzünden."

"Dini hayatımızda zayıflama var, insanlar deist oldu, ateist oldular"

Arınç, Noyan’ın sözleri hakkında Türkiye’deki dini hayat hakkında şu yorumları yaptı: "Dini hayatı yakından takip ediyorum. Kademe kademe oruç tutanların sayısı azaldı. Cemaate gidenlerin sayısı azaldı. Teravih namazı çok güzeldir. Çocukluğumdan beri kaçırmam. Gelenler iki safı geçmez olmuştu. Artık cami de yok Cuma da yok, teravih de yok.



Dini hayatımızda zayıflama var geçen yıllara göre. İnsanlar deist oldular, ateist oldular. Umarım insanlar biraz daha ibadetlerine düşer. Yoksa biz geçmişteki trende bakarsak “Evet Allah var, ama gerisini ben kabul etmiyorum” noktasına gelecekler ve ibadetlerini terk edeceklerdir. Başörtülüden, camilerden nefret eder hale gelecekler diye korkuyorum.

"Camilerin kapalı olması bana göre doğru değil"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında camilerin kapalı olduğu sırada Beştepe’de kılınan Cuma namazı hakkında da konuşan Arınç, şöyle devam etti: Doğru değil dedim bana göre. Hiçbir yerde kılınmıyor, burada kılınıyor… Mehmet Görmez hocamızın bir fikri var bu konuda dediler. Mehmet Görmez hoca beni ikna etti.

Her gün camilerde okunan salaları da eleştiren Arınç, "İnsanları nefret mi ettiriyoruz, yoksa insanların dini duygularını daha mı canlı tutuyoruz, bu konuda anketçilere bir şeyler sorsalar iyi oldu. Bu bir bitad diyorum" ifadesini kullandı.

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