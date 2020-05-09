Ülke TV ve Kanal 7'den 'Sevda Noyan' açıklaması: Tasvip etmediğimiz sözlerin sarf edilmesi nedeniyle özür dileriz

Ülke TV'de Esra Elönü'nün programında ölüm tehditleri savuran, "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" diyen Samanyolu TV'de bir dönem Kapılar ve Köprüler isimli program yapan Engin Noyan'ın eşi Sevda Noyan'ın sözleri üzerine bir açıklama yapan Ülke TV, "Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verdi.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan “darbe söylentileri” üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

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Sevda Noyan’ın “darbe ve darbecileri” eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz.

Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz

Ülke Tv Yönetimi"

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