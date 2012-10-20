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Yaşam

Esra Elönü: CHP yüzünden Atatürk'ten nefret ediyorum

Elönü, CHP'nin eşcinsellere gösterdiği hassasiyeti başı kapalı kızlara karşı göstermediğini belirterek "Neden bu partinin 6 oku bizim başımıza kakıldı?" diye sordu

20 Ekim 2012 15:44

Esra Elönü, "CHP'nin Kemalist algısı yüzünden Atatürk'ten nefret ediyorum" dedi.

Habertürk erkranlarında yayınlanan Kime Göre Neye Göre'de programın yorumcularından Esra Elönü neden Atatürk'ten nefret ettiğini anlattı.

CHP zihniyetini kafatasçılıkla suçlayan Elönü, CHP'nin eşcinsellere gösterdiği hassasiyeti başı kapalı kızlara karşı göstermediğini belirterek "Neden bu partinin 6 oku bizim başımıza kakıldı?" diye sordu.

Elönü sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP bana hiç samimi gelmiyor. Benim Atatürk'ten nefret etmemin sebebi CHP'dir. CHP'nin Kemalizmle ilgili ben Atatürk'ten nefret ediyorum. Bu nefreti de CHP'nin oluşturduğunu düşünüyorum."


Twitter'dan Elönü'ye tepki


@tumblrkizi_: Esra Elönü kendisini özgür, çılgın, anarşist, aykırı olarak tanımlıyor. aklımızda bu tanımlamalardan sadece "itici" kalıyor.

@mseyar: Esra Elönü'nden Müslüman, Bedri Baykam'dan Atatürkçü olduğu müddetçe bu ilkede ne Müslümanlar ne de Atatürkçüler rahat uyur!

@antimetrekup: esra elönü sen sevme zaten...Sen nefret et.Sana nefret daha çok yakışıyor.Karanlıksın...

@Rapolyon: 28 Şubatta zarar görenler ve ekranları hak edenler medyada değil. Fakat zarar görmeyip diline dolayanlar ekranlarda. Esra Elönü gibi...

@Melekaraer: Esra elönü 74 milyonun önünde ayetlerin hadislerin bi kısmını kabul edip bi kısmını etmediğini söyleyerek dinden çıktı resmen.

@BitmeyeNescafe: Sibel Üresin ve Esra Elönü,insanın sinirlerini alt üst etmek için dünyaya gelmiş olsa gerek.

@ilterjan: Esra Elönü Atatürk e hakaret ediyorsun Atamızın cumhuriyetinde yaşamaya hakkın yok ya sev ya terk et

@Yasemin_Sari: Esra Elönü kimdir ya, kim? Atatürk'ü sevse ne olur, sevmese ne olur.

@kfyalp: Esra Elönü ne kadar daha itici olabilirim diye uğraşıyor ama nafile çünkü doruklarda zaten!

@PaWmEt: Esra Elönü nün gereksiz yere gündemde tutulmasını anlamıyorum.Hiç de sevmem zaten bu kadını ..

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