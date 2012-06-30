Esra Elönü'nün 'Türküm diyemem' sözleri twitter'ı karıştırdı

İlginç çıkışları ile dikkat çeken tesettürlü yazar Esra Elönü'nün "Kendimi hiçbir zaman Türk olarak tanımlamadım, kimliğim sorulduğu zaman asla 'Türk'üm' demem" sözleri Twitter'da ortalığı karıştırdı.

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Kime Göre Neye Göre' programda 'Ben kimim? ' sorusuna cevap arandı.

Tesettürlü yazar Esra Elönü'nün canlı yayındaki "Türklük"le ilgili sözleri Twitter'da infial yarattı.



'Asla 'Türk'üm' demem'



"Ben 'sen kimsin' sorusuna asla 'Türk'üm' diye cevap vermem" diyen Esra Elönü, kimliklerin ön plana çıkarıldığı zaman asıl ırkçılığın yapıldığını söyledi. Elönü tepki çeken sözlerine şöyle devam etti:



'Bu kanın asaleti nereden geliyor?'



"Bu kanın asaleti nereden geliyor? Biz başka bir kimlik üzerinde üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Ben asla sorulduğu zaman 'Türk'üm' demem. Bu beni rahatsız eden bir şey. Neden Türkiye'li diyoruz. Bu da beni rahatsız ediyor. Bir adalet devleti diyebiliriz buraya. 'Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti'nindir' sözü de beni rahatsız ediyor. Bu Kemalist zümrenin ortaya çıkardığı sözlerden bir tanesiydi."



Twitter'ı karıştırdı



Tesettürlü yazar Esra Elönü'nün bu sözleri Twitter kullanıcılılarının tepkisine neden olurken, kullanıcılar Habertürk'ü de mesaj yağmuruna tuttu.

İşte twitter'da atılan tweetler'den bazıları şöyle:

@rasihyilmaz: Bu bol makyaj az tesettür mucidi Esra Elönü, "Türk olmakta gurur duyacak birşey yok" demiş. Elönü bıraksın da bunu Türk olanlar düşünsün!

@misstanbullu: Türküm deyince diğer ırklar aşağılanmış oluyorsa, Müslümanım deyince diğer dinler aşağılanmış olmuyor mu? Bu Esra Elönü kafası garip valla!

@Sosyal_alkolik: Esra Elönü'den sadece ben korkmuyormuşum.Dindarlar bile kızmışlar artık..Kırmızı Başlıklı Kızdaki kurt geliyor aklıma onu görünce.

@birtansurmeli: Esra Elönü Mevlana olsa "Sen Gelme" derdi.