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Cemil İpekçi ile Esra Elönü arasında 'Atatürk' kavgası

Esra Elönü'nün 'Benim için bu bayramlar bir şey ifade etmiyor' demesine Cemil İpekçi tepki gösterdi

01 Eylül 2012 15:53

Cemil İpekçi ve Esra Elönü Zafer Bayramı'nı tartışırken 'Atatürk'ü sevmek' polemiğine girdi. Elönü’nün milli bayramların çok fazla kutsandığını söylemesi ve İpekçi’nin “Atatürk olmasaydı bugün sen burada değildin” cevabıyla başlayan tartışma gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Haber 7 Yazarı Esra Elönü ve modacı Cemil İpekçi Habertürk 'te yayınlanan Kime Göre Neye Göre programına katılıdı.

Esra Elönü'nün 'Benim için bu bayramlar bir şey ifade etmiyor' demesine Cemil İpekçi tepki gösterdi. İpekçi, "Şimdiye kadar sen konuştun ben dinledim şimdi sen dinle" diyerek başladığı konuşmasında Esra Elönü'yü topa tuttu. İpekçi, Amerika 'da Abraham Lincoln'ün heykelleri var. Ne olursa olsun her toplumun bir kurtarıcısı var. Atatürk ister kabul edin ister etmeyin bu ülke için önemli Atatürk olmasa sen burada böyle konuşabilir miydin? Saygı göstermek zorundasın" deyince Esra Elönü söze girdi.

 

'Ben o Atatürk'ü sevmiyorum'

 

Atatürk ile karşı karşıya getirilmekten hoşlanmadığını ve bunun sadece başörtülü olduğu için kendisinin önüne getirildiğini söyleyen Elönü, "Sadece başörtülü olduğum için bu konu önüme getiriliyor. Evet ben Atatürkçüyüm diyerek bir sürü haksızlık yapanların Atatürk 'ünü sevmiyorum. Ben bizi kurtaran savaşçı Atatürk 'ü seviyorum. Ayrıca ben sevmek zorunda da değilim" dedi.

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