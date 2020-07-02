Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım nedeniyle iki kişi daha adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın altına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltın alınan iki kişi daha adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin ifadelerinde pişman olduklarını söyledikleri ve Albayrak ailesinden özür diledikleri belirtildi.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, Gözaltına alınanlardan Mehmet F.K. (26) ve Muammer K. (42) ise Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Örgüt bağları olmadığı belirtilen Mehmet F.K. ve Muammer K., ifadelerinde pişman olduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurmuş; Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına sosyal medya kullanıcıları Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştu. Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara pek çok kesimden tepki gelirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, sosyal medyaya yeni düzenleme getireceklerini duyurmuştu.

Gözaltına alınan bir kişi paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı.

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