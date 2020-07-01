Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın altına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltın alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ercan B., dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ne olmuştu?

Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Berat Albayrak, dördüncü çocuklarının dünyaya geldiğini Twitter hesabından duyurmuş; Albayrak'ın paylaşımını haberleştiren birçok haber sitesinin altına sosyal medya kullanıcıları Esra Albayrak'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunmuştu. Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara muhalefet de dahil pek çok kesimden tepki gelmişti.

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