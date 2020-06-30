Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki yağdı

T24 Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın çocuk sahibi olmalarını duyurmalarına sosyal medyadan gelen hakaret içerikli paylaşımlara siyasilerden sert tepkiler geldi. Twitter hesaplarından açıklama yapan, CHP'li Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de aralarında olduğu çok sayıda siyasi isim, Albayrak ve ailesine yapılan hakaret içerikli paylaşımı kınadı. Albayrak da Twitter hesabından arayan, mesaj atanlara teşekkür ettiğini belirterek, "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz. Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin" diye yazdı.

Siyasilerden gelen tepkiler şöyle:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Esra Albayrak'a yeni doğmuş evladı üzerinden çirkin ifadelerde bulunanlar, hastalıklı bir zihniyetin ürünüdür. Daha önce de Başak Demirtaş'a benzeri yapılmıştı. Kadınlar, canınız istediği zaman hakaret edebileceğiniz, onurlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu: Sayın Esra Albayrak'a ve yeni doğan bebeğine yönelik sosyal medyada paylaşılan çirkin ifadeleri şiddetle kınıyorum. Her zaman söylediğimiz gibi kadın onuru ve aile kutsalımızdır, dokunulamaz. Esra Hanım'ı tebrik eder, bebeğe hayırlı ömür dilerim.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık! Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Günün ve gündemin yoğunluğundan şuan haberdar oldum Esra Albayrak’ın kendisine ve yeni doğmuş evladına sağlık ve mutluluk dilerken kendisine yapılan aşağılık saldırı karşısında dayanışma duygularımı iletiyorum Kadına karşı yapılan saldırılarda tüm kadınları yan yana bulacaksınız!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak'a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce: Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yeni doğmuş masum yavruya, anne ve babasına uzanan galiz dillerin, vicdansız saldırıların bu toplumda yeri yoktur, olamaz! Bunu ancak insanlıktan nasibini alamayanlar yapar.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Esra Albayrak hanımefendiye yönelik paylaşımda bulunan kişinin "bel hum adall" olduğu aşikardır ve bu alçaklığı, kamu vicdanında ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır. Bu sefil ve karanlık zihniyeti lanetliyorum.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın Cumhurbaşkanımızın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Berat Albayrak ve eşinin Hamza Salih evladı oldu,Allah analı babalı büyütsün. Ağzından lağım akanlar! Kanı bozuklar! Sapık ruhlular! Kindar hainler! Sifon çekilecek pislikler! @BeratAlbayrak hedef alarak,güya düşünce(!)belirtmişler. Şerefsizce yazanların hepsi beyinsizdir. Yazık.

Eski AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya: Yazıklar olsun böyle zihniyete... Bakanımız @BeratAlbayrak'ın yeni doğmuş masum bebeğine ve değerli eşine dil uzatarak aile bütünlüğüne zarar getirecek kadar...AHLAKSIZSINIZ! NAMUSSUZSUNUZ! ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!

TIKLAYIN - Başak Demirtaş'tan Esra Albayrak ve ailesine yönelik hakaretlere tepki