Eskişehir'de gözaltı 'selfie'si!

Eskişehir'de düzenlenen ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın şehre gelmesini protesto eden #GelmeTayyip eylemi sırasında gözaltına alınan 13 kişi, polis otosunda “selfie” çekti. Fotoğraf, İngiliz Independent Gazetesi'nde de yayınlandı.

Ellen DeGeneres’in Oscar töreninde 11 ünlüyle beraber çektiği toplu selfie’yi taklit eden protestocular, Eskişehir’deTayyip Erdoğan ’ın gelmesini protesto ederken gözaltına alındı. Polis otosundayken bir araya gelen 13 kişi, hep beraber bir ‘selfie’ çekti. Söz konusu fotoğraf, İngiliz Independent Gazetesi’nin de dikkatini çekti. Christopher Hooton’un haberinde, “Anlaşılan o ki, Oscar selfie’lerinin taklit edildiği mekanların bir sınırı yok” denilerek, fotoğraf paylaşıldı.

Amerikalı komedyen Ellen DeGeneres, Oscar töreni sırasında Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Bradley Cooper, Peter Nyongío Jr., Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Lupita Nyongío ve Angelina Jolie’yle beraber bir fotoğraf çekmişti. Daha sonradan Samsung’un yeni telefonu için viral bir çalışma olduğu anlaşılan fotoğraf, paylaşım rekorları kırmıştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrası pek çok kişi arkadaşlarıyla selfie’ler çekmiş ve sosyal medyada paylaşmıştı.

Ali Emre Mazlumoğlu’nun 10 Mart’ta Twitter ’a koyduğu fotoğraf, şu ana dek 4.066 kişi tarafından Retweet edilirken, 3.850 kişi ise fotoğrafı favorilerine ekledi.