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Spor

Oscar gecesinde rekor kıran selfie pozu Milli Takım'da

Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular Oscar gecesi sonrasında rekor kıran selfie pozunu çekerek Milli takımın Twitter hesabından paylaştılar

04 Mart 2014 08:28

Dünyada hızla yayılan Selfie modasına Fatih Terim ve öğrencileri de uydu. Milli Takım oyuncuları da selfie pozu verip sosyal medyada paylaştı.

Dün gece Oscar törenlerinde sunucu Ellen DeGeneres’in Twitter hesabından paylaştığı selfie pozu 2,5 milyon RT alarak dünya rekorunu ele geçirmişti.

A Milli Futbol Takımı Çarşamba İsveç Milli Takımı ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde ilk çalışmayı yaptı. Millerin ilk antrenmanı baya neşeli geçti. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular Oscar Ödül töreni sonrasında Ellen DeGeneres’in çektiği selfie pozunu çekerek Milli takımın Twitter hesabından paylaştılar.

 

Selfie poz nedir?

Bir kişinin cep telefonuyla kendisini çekmesi ve bu bu resmi sosyal medyadaki hesaba koymasıdır.

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