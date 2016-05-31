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Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç'a 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Büyüksaraç, kişisel instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyordu

31 Mayıs 2016 14:57

2006 Türkiye Güzeli manken Merve Büyüksaraç hakkında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Büyüksaraç'a "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sadece taraf avukatları katıldı. Büyüksaraç'ın avukatı Ali Deniz Ceylan "Şikayetçinin devlet yöneticisi olduğu için eleştiri sınırları sert bir şekilde yorumlanmamalıdır. Müvekkilimin paylaştığı ifadelerinin siyasi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ümit Türk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hatice Özay da suça konu paylaşımların eleştiri sınırlarında değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Müvekkilimin kişilik haklarına saldırı olmuştur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Davayı karara bağlayan Hakim, sanığın üzerine atılı suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı, sanığın kastı ve kastının yoğunluğu gerekçeleriyle Merve Büyüksaraç'a, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

 

Büyüksaraç "Pişmanım" demişti

 

İlk kez hakim karşısına çıkan Büyüksaraç yaptığı savunmasında, "Suçlandığım ustanın şiiri, sosyal medyada 960 bin kez paylaşılmış. Bende bu nedenle alıntılar yaparak paylaştım. İddianamede belirtilen resimler ve şiirlerin yanındaki yorumlar bana ait değildir" dedi. Hakimin pişman mısınız? sorusuna Büyüksaraç, "Yaptığım paylaşımların hakaret olarak algılandığı için pişmanım" cevabını verdi. Hakkında ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini isteyen Büyüksaraç, beraatini istedi.

 

İddianameden

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 'Ustanın Şiiri' isimli şiiri paylaşarak hakaret ettiği iddia edilen 2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç hakkında 1 yıl 5 aydan 4 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve Büyüksaraç'ın Instagram hesabından paylaştığı yazıların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Büyüksaraç'ın paylaştığı yazılarla Erdoğan'ı başbakanlığı döneminde alenen aşağıladığı, küçülttüğü, eleştiri sınırlarını aştığı ifade edildi.

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