Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, 'Erdoğan'a hakaret'ten ifade verdi: Pişmanım

2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başbakan olduğu dönemde sosyal paylaşım sitesi instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

Radikal'de yer alan habere göre; İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Büyüksaraç ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti. İlk kez hakim karşısına çıkan Büyüksaraç yaptığı savunmasında, "Suçlandığım 'Ustanın Şiiri', sosyal medyada 960 bin kez paylaşılmış. Ben de bu nedenle alıntılar yaparak paylaştım. İddianamede belirtilen resimler ve şiirlerin yanındaki yorumlar bana ait değildir" dedi. Hakimin "pişman mısınız?" sorusuna Büyüksaraç, "Yaptığım paylaşımların hakaret olarak algılandığı için pişmanım" cevabını verdi. Hakkında ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini isteyen Büyüksaraç, beraatını istedi.

"Siyasetçiler eleştirilirse bunda kamu yararı vardır"

Merve Büyüksaraç'ına avukatı Ali Deniz Ceylan ise, “Müvekkilim Cumhurbaşkanı'nın Başbakanlık yaptığı dönemde internet hesabından çeşitli paylaşımlarda bulunmuş olabilir. Bunları başka internet hesaplarından alıntı olarak paylaşmıştır. Bunların tamamı siyasi ifade özgürlüğü kapsamındadır. Siyasetçiler eleştirilirse bunda kamu yararı vardır. Bu kamu yararının korunması gerekir. Siyasetçilerin de en sert şekilde eleştiriye tabii tutulabilir olduğunu ve mahkemenin de bu kanaatte olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilim savcılığın soruşturmaya başladığı tarihten itibaren herhangi bir paylaşımda bulunmamıştır" diye konuştu.

"Büyüksaraç'ın cezalandırılmasını talep ediyoruz"

Daha sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın Instagram hesabında birden fazla hakarette bulunduğuna dair şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti. Yıldız, suça konu retweet yapmanın Yargıtay içtihatlarında belirlendiği şekilde suç olduğunu savunarak bu konuda Yargıtay kararının da bulunduğunu belirtti. Büyüksaraç'ın cezalandırılmasını istediklerini dile getirdi.

Cezaevinden davaya katılma talebi kabul edilmedi

Mahkeme hakimi, cezaevinde bulunan Samet Kuruca isimli bir kişinin de duruşmaya ısrarla dilekçe göndererek katılmak istediğini bildirdi. Taraf avukatları bu kişiyi tanımadıklarını belirtince hakim, suçtan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı ve taraflarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı gerekçesiyle Kuruca'nın katılma talebinin reddine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İddianame

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal paylaşımsitesi Instagram'daki paylaşımıyla hakaret ettiği iddia edilen 2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç hakkında 1 yıl 5 aydan 4 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

"İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merve Büyüksaraç'ın Instagram hesabından paylaştığı yazıların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Büyüksaraç'ın paylaştığı yazılarla Erdoğan'ı başbakanlığı döneminde alenen aşağıladığı, küçülttüğü, eleştiri sınırlarını aştığı ifade edildi.