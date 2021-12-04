Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir: Mevcut yöneticiler bağımsız ve tarafsız değil; Kılıçdaroğlu’nun onlardan randevu beklemesi yanlış

Eski TÜİK Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, mevcut TÜİK yöneticilerinin bağımsız, tarafsız insanlar olmadığını ve talimatları yerine getirdiklerini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlardan randevu beklemesinin yanlış olduğunu vurguladı.

Aydemir, yaşananlarla ilgili şu yorumu yaptı:

“Kemal Bey ne soracaktı? Alacağı cevaplar zaten belliydi. TÜİK yöneticilerine ‘bağımsız tarafsız şekilde çalışın, arkasındayız' mesajı verecekse anlamlı bir ziyaret olabilirdi. Ben başkanlığımda kimseyi geri çevirmedim, gelip bilgi almak isteyen siyasilere, sivil toplum kuruluşlarına hayır demedim. Denmesini de yanlış görüyorum.

Sayın Yaşar Okuyan, başkanlığım sırasında heyetiyle birlikte benzer bir ziyaret gerçekleştirmişti. Sen bu ülkenin istatistik kurumusun, Saray'ın değil. Bu nereye kadar gidecek. Hayır diyemezsiniz. Asgari nezaket bile bu ziyareti kabul etmeyi gerektirir.”

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in yazısının tamamını okumak için tıklayın.

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