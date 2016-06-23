Eski Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı!

Kadına hakaret davasından yargılanan eski Trabzonspor başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına göre, Hacıosmanoğlu savunması alınıp serbest bırakılacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor – Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada “Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım..” şeklindeki sözleri nedeniyle 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile şikayetçi Tuba Torun katılmadı. Sanık Hacıosmanoğlu’nun avukatı Köksal Kızıltaş, “Müvekkil şu anda Trabzon’da bulunmaktadır. Bu yüzden hazır edemedim, duruşma haricinde benim istediğim bir günde resen hazır edip savunmasının alınmasını talep ederim” dedi.

Şikayetçi Tuba Torun’un avukatı ise sanık avukatının talebinin hukuka aykırı olduğunu belirterek talebin reddini ve sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Hakim, sanığın savunmasının alınması amacıyla hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

“Kaçmam söz konusu olamaz”

İbrahim Hacıosmanoğlu, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e yakalama kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Kaçmam söz konusu olamaz” diyen Hacıosmanoğlu, konu ile ilgili şunları söyledi:

“Birinci duruşmada yurt dışındaydım katılamadım. İkinci duruşmadan ise haberim bile olmadı. O yüzden gidemedim. Şimdi, derhal avukatımla görüşüyorum ne gerekiyorsa yapıyorum. Kaçmam gibi bir şey söz konusu olmaz. Kaçmam buradayım.”

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 28 Ekim 2015’te Trabzonspor ve Gaziantepspor arasında beraberlikle sonuçlanan bir maç oynandığı, ancak bu futbol maçında ve sonrasında olaylar yaşandığı, bu tarihte Trabzonspor Kulübü Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun maçın hemen sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptığı anlatılıyor.

Bu açıklamaları nedeniyle İzmir Barosu Başkanlığı başta olmak üzere avukat Tuba Torun, Aslıhan Maraş ve Emine Sincer’in şüpheli İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundukları ifade ediliyor. İbrahim Hacıosmanoğlu’nun konuşmasında, “Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım” dediği belirtiliyor.

İddianamede, sanığın bu sözlerin de kadınları küçük düşürücü ve aşağılayıcı nitelik arz ettiği belirtilerek İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.