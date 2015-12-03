Ali Ağaoğlu: Hacıosmanoğlu göründüğü gibi bir insan değil, tipten kaybediyor

Trabzonspor Kulübü'nün 5-6 Aralık'ta yapılacak kongresinde mevcut başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleyeceğini açıklayan iş adamı Ali Ağaoğlu, "Hacıosmanoğlu aslında göründüğü gibi bir insan değil. Tipten kaybediyor, benim gibi yakışıklı değil" sözleriyle şaşırttı.

Hafta sonu yapılacak Trabzonspor genel kurulunda mevcut Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklediğini açıklayan iş adamı Ali Ağaoğlu, adaylara da Hacıosmanoğlu etrafında birleşmelerini ve güçlü bir Trabzonspor görüntüsü vermelerini önerdi. Kulübün maddi sıkıntılarına da değinen Ağaoğlu, "50 milyonluk sıcak paraya ihtiyaç varmış. Ben de bu sorunun aşılmasına katkı veririm. Trabzonspor bunun altından kalkar" diye konuştu. Akşam gazetesine konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde Trabzonspor’un durumu parlak değil"

"Trabzonspor gönlümün takımıdır ama ben fanatik değilim, her takımı severim. Başkan benim yeğenim. Sporun içinde olmak istemiyorum ama Trabzonspor’a da maddi destek vermeye devam edeceğim. Trabzonspor Basketbol Takımı'nın buralara gelmesinde de önemli desteğim olmuştur. Saner Ayar bana takıma 'Ağaoğlu' ismini ekleyelim diye teklifte bulundu ama ben ‘parayı al, beni karıştırma’ dedim. Son dönemde Trabzonspor’un durumu parlak değil. İbrahim Başkan düz bir çocuktur. Dişiyle, tırnağıyla, sokaktan gelen, özü sözü bir, odun gibi doğrudur. Bu da ona hatalar yaptırıyor, sıkıntılar yaşatıyor. Politik olamadı.

Takım sene başı iyi pozisyondaydı. Özellikle 4-5 maçtan sonra Trabzonspor’a bir operasyon yapılmaya başlandı. Bu başkana yapılıyor ama orada değer olan Trabzonspor zarar görüyor. Trabzonlular o takımda kendi kimliğini, kişiliğini buluyor. İbrahim gider başkası gelir ama Trabzonspor’a yapılan operasyondan en büyük zararı camia görüyor. Sadece Trabzonsporlular değil, Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı da bunun farkında. Başkana yapılan haksızlıklar, camiaya da dinamit koyuyor.

"İbrahim’e kefilim ama çaresizlikten hatalar yaptı"

İçeride de Brütüs’ler var. Ben isim vermeyeceğim. İsimleri Brütüs. Onlar kendini biliyor. Dışarıdan da parmakladılar. Trabzonsporlu birlik ve beraberliği yakalarsa üzerinden gelemeyeceği sorun yoktur. İnşallah Hacıosmanoğlu ismi etrafında bir birleşme olur. Olması gereken de bu. İbrahim çok düzgün adamdır. Bu haksızlığı görünce tarafsız kalamadım. Hacıosmanoğlu’na desteğim sürecek. İbrahim’e kefilim ama çaresizlikten hatalar yaptı.

Ben bu yaşananların siyasi tarafı olduğuna inanmıyorum. Başkanın başını yakan şike konusundaki dik duruşudur. Ana sebep budur. Karşısında Aziz Yıldırım var. F.Bahçe'nin büyüklüğü ve basındaki ağırlığı var. Başkanı itibarsızlaştırıp, bertaraf etme politikası var. Daha söz dinler birinin oraya gelmesini sağlamaya çalışıyorlar. İbrahim Başkan’ın hataları olduğunu kabul ediyorum. Ama karşısındaki güç de Türkiye’nin en büyük gücü. ABD’yi seversin sevmezsin ama dünyanın süper gücü olduğunu kabul ederiz. Baş etmek de zordur. Şimdi böyle bir durum söz konusu.

"Başkan mağdur ve bu olaylar onu çökertmek için yapılan işler"

Tek başına başarı yoktur. Ekip başarısı, takım başarısı vardır. Ağaoğlu başarılı olduysa bu işleri tek başıma yapmadım. Ağaoğlu ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Benim işim doğru insanları bulup, doğru yerlere yerleştirmek. Başarı takım işidir. Başkanın en büyük eksikliği de ekip olmayı başaramaması. Başkan kendi işlerini yapmak için rahat bırakılmadı. Adama yaptırılmadı. Kesinlikle önemli projeleri var. Gelir getirecek projeler yapılmalı. Bunları oturup, konuşmalı ve konsensüs sağlamalıyız. Ben de bunun için destek veririm. Taraftar başkanın yanında. Çünkü başkan mağdur ve bu olaylar onu çökertmek için yapılan işler. Üyelerin de bu gerçeği görüp, ona göre hareket edeceğine inanıyorum. Bu operasyona da ancak İbrahim Başkan karşı durabilir."

"İbrahim Başkan benim gibi değildir, tek eşlidir"

"O hakem olayının yaşandığı gün İbrahim Başkan’ın eşi ameliyat geçirdi. Zaten çok moralsizdi. İbrahim Başkan benim gibi değildir, tek eşlidir. Eşine aşık bir adamdır. Tabii ki o olayı tasvip etmiyorum. Hakemin bir yanlışı varsa karşılığı bu olmamalıydı. Hakemlerin odada mahsur kalması konusundaki hatayı tasvip etmiyorum. Kabul etmek mümkün değil. Ama Aziz Yıldırım da hakem odası basıyor, tehdit ediyor, bir şey olmuyor. Tabii ki hata olmasın, kimse de bir yeri basmasın."

"Benim bütün statlarda locam var. Ama ben kullanmıyorum, arkadaşlar yararlanıyor. Kızım ve oğlum maalesef Fenerbahçeli. Kızımla iddiaya girdik, Fenerbahçe kazandı, kızım bana formayı giydirdi. Bu kulüplerin hepsi bir değer ama ben aktif olarak sporun içinde olmayacağım. Maddi desteğim ise devam edecek. 2010-2011 sezonunun şampiyonu tartışmasız bir şekilde Trabzonspor’dur. Kupası fiilen verilmedi ama gönüllerde şampiyonun Trabzonspor olduğunu taraflı, tarafsız herkes söylüyor."

"Ben spordan anlamam, inşaattan anlarım. Ama Trabzonspor’un başarı için birlikte mücadele ruhunu yakalaması lazım. Trabzonspor kenetlenmeli. Ekonomik sorunlar aşılır. İşadamlarının ve halkın desteğiyle bunu aşarız. Altından kalkılmayacak bir sorun yok. 50 milyonluk sıcak paraya ihtiyaç varmış. Ben de bu sorunun aşılmasına katkı veririm. Trabzonspor bunun altından kalkar. Kongreden sonra bunu çözeriz."

"Başkan benim kadar yakışıklı değil"

"Bizim Trabzon insanı sabırsızdır, tez canlıdır. Benim 5 çocuğum var, 5’i de 7 aylık. Dünyaya gelmek için bile sabırsızlar. Haliyle başarısızlığa da tahammül yok. Ama biz Trabzonspor’u toparlarız. Başkan devraldığında da Trabzonspor’un ekonomik durumu kötüydü. Hacizler, davalar vardı. Ben başkanın bugünkü durumun altından da kalkacağına, toparlayacağına inanıyorum."

"Başkan bu sert imajını da düzeltir. Aslında göründüğü gibi bir insan değil, tipten kaybediyor, benim gibi yakışıklı değil. Güven tazelerse imajını da düzeltir. Ben de kendisine nasihat ve yöneticilik tavsiyelerinde bulunuyorum ama ben işine karışmam, spordan anlamam. Son dönemde zaten tavırlar açısından bir yumuşama vardı. Ama yapılan bu haksızlığa sessiz kalamadı. Ben de içime sindiremedim."

"Trabzonspor tabii ki Trabzon’dan yönetilmeli. Trabzonspor için en büyük manevi değer Trabzon’dur. Bence Trabzonspor da oradan yönetilmeli. Kongredeki hazirun listesinin değişmesi, kongrenin kaderini etkilemez. İbrahim Hacıosmanoğlu’nu geçen seçimde bu üyeler başkan yapmıştı."