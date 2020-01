Kadın avukatlardan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

ÖHD, ÇHD ve İHD'li kadın avukatlar, ayrımcı ve cinsiyetçi söylemleriyle tüm kadınların tepkisine neden olan Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİHA’nın haberine göre, Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi kadın avukatlar, Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Öleceksek adam gibi öleceğiz, kadın gibi yaşamayacağız. Bizi kadın gibi yaşatmaya da kimsenin de gücü yetmez" sözleriyle kadınlara yönelik sarf ettiği cinsiyetçi ve ayrımcı söylemlerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulundu.

“Hacıosmanoğlu'nun sözleri toplumun yansımasıdır”

Konuya ilişkin adliye binası önünde kadın avukatlar adına ortak açıklamada bulunan Ceren Şimşek, Hacıosmanoğlu'nun söylediği ayrımcı sözlerinin toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik ayrımcılığın eril zihniyette nasıl tezahür ettiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Şimşek, "Hacıosmanoğlu'nun kadınların onur ve haysiyetini aşağılamaya yönelik bu tavrı, hali hazırda toplumda yerleşik olan kadınlara yönelik ayrımcılığı perçinleyecek, ayrımcı zihniyetin meşrulaşmasına zemin hazırlayacak ve kamu düzeni için tehdit oluşturacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

“Mücadeleye devam”

Şimşek, Türkiye'de kadınların nefes alması, yüksek sesle konuşmasının suç haline geldiğini belirterek, ortaya çıkan tablonun iktidar politikasının bir sonucu olarak değerlendirdi. Hayatın her alanında erkek egemen sistemin, kadınlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti her gün farklı araçlar ve aygıtlarla meşrulaştırmaya çalıştığını kaydeden Şimşek, "Kadınlar tüm demokratik kurum ve örgütleri ile İbrahim Hacıosmanoğlu ve onun söylemlerinde vücut bulmuş, bu zihniyetle her alanında mücadelesini sürdürecektir" dedi.

Açıklamadan sonra kadın avukatlardan Saliha Şahin, Ceren Şimşek ve Evin Konuk suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.