“Adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım” diyen Hacıosmanoğlu’na hapis istemi

Trabzonspor-Gaziantepspor maçı sonrası "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım" diyen bordo-mavili kulübün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özden Atik’in haberine göre, Bordo-mavililerin eski kulüp başkanı Hacıosmanoğlu hakkında Spor Toto Süper Lig 'deki Trabzonspor -Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım.." şeklindeki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Hacıosmanoğlu hakkında "Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Hacıosmanoğlu, 21 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.