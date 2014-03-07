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Eski sevgili tarafından öldürülen Özge, üniversite öğrencileri tarafından anıldı

İstanbul Fatih'te eski sevgilisi tarafından öldürülen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Özge Gündoğan okuduğu Üniversite'de anıldı

07 Mart 2014 18:47

Polisten bir hafta içinde iki kez koruma istemesine rağmen koruma verilmeyen ve eski erkek arkadaşı tarafından belediye otobüsünde vurularak öldürülen 21 yaşındaki Özge Gündoğan için İstanbul Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Anma töreninin ardından konu ile ilgili basın açıklaması yapan ''Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'' Ocak ayında işlenen kadın cinayetlerinin dörtte birini 20 yaşındaki kadınların oluşturduğunu belirterek kadın cinayetlerinin gençleştiğine dikkat çekti. 

Konu ile ilgili bir konuşma yapan İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Emrah Cengiz kadın cinayetlerinin bir sistem sorunu oduğunu belirtti.

İ.Ü. öğrencileri yapılan anma töreninin ardından dağıldı.

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